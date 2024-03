Blanca Suárez confiesa cuál es su mayor manía: "Ordenar las cosas de los demás como yo creo que debería"

Blanca Suárez fue una de las invitadas al estreno de Martínez y Hermanos en Cuatro. El programa de Dani Martínez comenzó con la sección 'rompiendo el hielo', donde la actriz, Lorena Castell y Joaquín Reyes hicieron una tanda de confesiones.

"¿Hay algo que no puedas evitar hacer?", preguntó el presentador. Blanca se confesó: "El orden". Eso sí, no era lo que parecía. "No soy superordenada, sino que ordeno las cosas de los demás", detalló la invitada.

Lorena Castell no pudo evitar comentar: "Te gusta mandar". Además, Suárez continuó explicando más detalles de su manía. "Si tienes cosas aquí, no puedo esperar a que decidas ordenarlo, las voy a colocar como yo creo que debería estar", explicó desatando las risas del público.

Incluso llegó a asegurar que había ordenado cajones ajenos. "No estaba buscando nada, solo que tenía que guardar las camisetas porque no podía verlas encima del mueble", explicó.

Dani Martínez y Lorena continuaron bromeando con el tema, hasta que llegaron a la conclusión de que Blanca era una buena amiga. "Te lo pasas bien, te echas unas risas y te ordena las cosas", concluyó Castell.