Bigote Arrocet se ha pronunciado sobre el conflicto de José María Almoguera con su madre, Carmen Borrego. Pero, además, sobre un supuesto conflicto que tuvo el joven con su abuela, María Teresa Campos.

TardeAR ha adelantado la exclusiva de la revista Diez Minutos sobre el cómico, quien ha hablado a lo largo de diez páginas de la relación de la periodista con su presunto 'ojito derecho'. Así, el humorista ha lanzado: "María Teresa echó de su casa a su nieto".

Vicente Sánchez, director de la revista, ha explicado en el programa que esto habría sucedido cuando Almoguera se mudó a casa de su abuela con una novia anónima, pero la presentadora decidió presuntamente que la pareja abandonara el domicilio por el mal comportamiento de la chica.

Sin embargo, el debate en la sección 'SalseAR' se ha detenido cuando Carmen Borrego ha entrado en directo al programa a través de una llamada telefónica. "Quien conoce a mi madre y la ha conocido durante muchos años, sabe que mi madre no ha echado ni a un empleado", ha dejado claro la colaboradora de televisión.

Así, la que fuera concursante de última edición de Supervivientes ha advertido: "Ya está bien de difamar, que mi hermana y yo tenemos los derechos de imagen de mi madre, y todo el que difame a mi madre será demandado".

"No se puede destrozar a una familia, incluida a una persona que está fallecida y no se puede defender", ha expresado Borrego a través del teléfono. Asimismo, se ha referido directamente a Edmundo: "Este señor ya podría estar demandado pero como no tiene domicilio no consta la demanda. No voy a consentir que se difame a mi madre y a mi hijo".