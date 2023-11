Berto Romero cuenta la 'liada' que organizó cuando creó un grupo de Whatsapp masivo con su familia, amigos, políticos, famosos...

Los grupos de Whatsapp son un gran invento que puede facilitar la coordinación de varias personas y las listas de difusión, enviar un mismo mensaje a varios contactos, no son lo mismo, pero eso es algo que el humorista Berto Romero no sabía y el motivo por el que la lió en una ocasión, como ha contado en el programa Martínez y Hermanos, de Movistar Plus+.

"Yo pensaba que práticamente eran lo mismo. Venía a actuar con mi monólogo a Madrid y pensé que qué mejor idea que mandar una invitación a la gente que conozco en Madrid, que tengo en el teléfono a mucha gente", explicaba Berto.

Entre sus contactos en Madrid hay "un grupo humano muy variopinto", entre "familiares, primos, amigos, presentadores y presentadores de televisión, actores, actrices, algún político...".

Así que Berto creó un grupo de Whatsapp y no una lista de difusión... "y la que se lió ahí", decía el humorista, por que claro, al ser un grupo, todos los contactos incluidos pueden ver el teléfono de los demás.

"Un montón de gente con acceso al teléfono de otras personas, gente escribiéndome aparte para decirme que cómo se me ocurre, un cachondeo que se montó en el grupo increíble...", explicaba Berto.

En el grupo había ciento y pico personas, de las cuales "a lo mejor se fueron 30" y "ojalá se hubieran ido" todas, decía el presentador, pues lo siguiente que hizo, pensando que así cerraba el grupo, fue irse él.

"Quedó ahí un caldo de gente con una bandera enarbolada de 'vamos a joderle la vida a Berto'", contaba el humorista que contó que como al irse él el admistrador pasa a ser otro lo que hacían era volverle a meter en el grupo constantemente.

La cosa no acabó ahí. "Este año se repitió la historia y como he aprendido pensé en hacer una lista de distribuición, con un miedo...". Así que la montó, pero para probar como funciona, creó otra lista de distribución para hacer pruebas. Así que decidió mandar un mensaje en esa lista alternativa que pusiera "probando".

Lo malo es que ese "probando" lo envió a la lista real, la de los contactos. "Otra vez, todo el mundo de la lista recibe 'probando' y empiezan a llegar mensajes de 'probando qué, gilipollas, lo has vuelto a hacer'", contaba Berto entre las risas de sus acompañantes en plató.