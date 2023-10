Y ahora Sonsoles ha lanzado una nueva exclusiva sobre Bertín Osborne: pedirá una prueba de paternidad a Gabriela Guillén, quien espera un bebé supuestamente suyo.

Después de hablar con el cantante, Paloma García Pelayo ha podido confirmar que el artista querrá demostrar su paternidad. "Lo ha reflexionado y es una decisión principalmente familiar, a la que se lo debe", ha explicado la colaboradora.

"Esta decidido y va a esperar a que ese bebé nazca", ha añadido la periodista. Además, ha confirmado que Gaby decía la verdad en cuanto a que no han coincidido ambos en mucho tiempo.

"Es cierto que, aunque no lo ha visto fisicamente, Bertín sí se está haciendo cargo", ha desmentido García Pelayo entonces a la madre del futuro bebé.

Eso sí, la colaboradora de Y ahora Sonsoles ha dejado claro: "No hablan y no van a hablar". No obstante, la exclusiva del bebé está acordada por los dos padres.