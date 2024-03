Bertín Osborne pone fecha al final de su vida pública: "Me vais a ver el pelo dos o tres años más"

Lo último que se conoce de Bertín Osborne es que no está pasando por su mejor momento de salud, pues el cantante sufre complicaciones provocadas por la COVID-19. Sin embargo, su recuperación ha coincidido con la emisión de una entrevista del cantante con Clínicas The test, centradas en la salud sexual masculina.

En ella, el artista habla de los años en su pasado en los que se dedicaba a conquistar mujeres. También se centra en su carrera y marca cuándo pondrá fin a vida pública. La charla la ha recogido el programa Así es la vida este viernes.

Osborne se autodefine como "un tío bastante cachondo, que trabaja como un burro y que disfruta de la vida, hasta del último segundo. Puedo hacer lo que me apetece y tengo lo que me apetece", afirma en la entrevista.

El cantante habla también del comienzo de su carrera para The test: "Yo debuté tarde, luego recuperé terreno". Por otro lado, confiesa que se centró mucho tiempo en ligar: "Yo siempre he sido mucho de cercanías, y hubo un momento en el que me dedicaba a eso a tiempo completo".

Sobre el final de su trayectoria pública, Bertín confiesa: "A mí me quedan dos o tres años en esta profesión máximo. Después, me voy a dedicar a negocios y empresas", asegura el artista.

Así, Osborne señala que abandonará la vida mediática: "Me voy a retirar a una finca maravillosa en el campo. Es lo que hago ahora, pero mejorado, y ahí acabaré yo. El pelo me lo vais a ver dos o tres años más máximo", concreta el presentador.