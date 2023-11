Marta sería el nombre de la mujer a la que se ha relacionado con Bertín Osborne. Según ha informado Y ahora Sonsoles, el cantante habría simultaneado dicha amante con Fabiola Martínez y Gabriela Guillén en encuentros desde 2017 hasta 2022.

Este lunes, el programa de Antena 3 ha contado con nuevos detalles del caso de la mano de las colaboradoras Lorena Vázquez, una de las que confirmó esta información, y Paloma García Pelayo.

Pese a no poder hablar con la supuesta implicada, la periodista del pódcast Mamarazzis ha explicado que "le preocupa que se den detalles de su vida personal". "No hemos revelado su identidad porque es una persona anónima", ha informado Vázquez.

Por su parte, Paloma García Pelayo, quien ha sido la portavoz de Osborne en este caso y ha retransmitido que el presentador niega categóricamente esta información, ha apuntado: "Bertín y esta persona sí que han hablado para que pare esta 'locura' y no se dé ningún dato más que pueda comprometer a su familia".

La periodista ha lanzado un nuevo dato: "Él es muy amigo de su marido de Marta, y me dijo que los habremos visto muchas veces juntos". "Bertín termina diciendo que si no cesan estas informaciones de los medios y otros se hacen eco inventándose cosas, tomará las medidas legales oportunas", ha desvelado la colaboradora de Y ahora Sonsoles.

No obstante, según García Pelayo, el presentador ya ha lanzado un aviso: "Está de camino esta tarde un burofax para pedir el respeto hacia esta persona y para parar esta información"

Por alusiones, Lorena Vázquez ha querido defenderse: "He visto pruebas irrefutables de que la relación ha sido cierta. Pido por favor que ni Bertín Osborne ni mis compañeros pongan en duda esta información. No me la jugaría si no la tuviera probada".