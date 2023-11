Bárbara Rey, a Sofía Cristo: "A tu padre le sigo llamando 'mi marido' y le tengo cariño, pese al daño que me ha hecho"

El estreno del podcast Adictos y neuróticos, encabezado por Sofía Cristo, ha generado una gran repercusión, sobre todo, a raíz de la primera invitada estrella: su madre, Bárbara Rey.

En este primer episodio, grabado antes de las polémicas declaraciones de Ángel Cristo en De viernes, donde señala que el problema en su casa no era la actitud de su padre, sino la de su madre, la vedette ha confesado ante su hija los problemas que tuvo con el juego: "Empecé a jugar de niña, me enganché totalmente y Ángel, el padre de mis hijos, también. El padre de mis hijos a mi no me ayuda para nada... entonces, qué es lo que hago: juego, gano y me voy".

Así, Bárbara ha reconocido que llegó a perder "como tres millones de pesetas" y que, finalmente, tomó una drástica decisión: "Empiezo a perder, a perder... puse mis sociedades a nombre de Sofía y de Ángel, para que yo no las pudiera perder y no los dejara en la calle". Este viernes, Sofía Cristo se ha sentado en el plató de Espejo Público para contar cómo ha sido la dura entrevista a su madre.

"Hay que dejar muy claro que son generaciones muy diferentes, pero el problema es el mismo. En el caso de mi madre el problema eran los casinos, el bingo, pero luego hay gente que juega a las tragaperras y consumen sustancias psicoactivas", ha apuntado Cristo.

De la misma manera, Sofía Cristo ha destacado que su madre "ha pedido que no la dejen entrar en ningún casino": "Esto viene de un trasfondo por un vacío emocional. Esto es como la primera copita que pruebas en tu casa en Navidad, que antes de la daban tus padres y te decían que te mojaras los labios".

Durante su entrevista, Bárbara Rey ha señalado: "Hubo ocasiones en las que yo pasé mucho miedo, podía, perfectamente, haberme matado estrangulándome, con un revólver... Esto ocurría, sobre todo, en el circo, que se considera que es todo una familia, pero ahí hay mucho machismo".

"Ellos escuchaban y oían los malos tratos, los insultos, las vejaciones... todo. Jamás hubo nadie que saliera a defenderme, pero porque creo que pensaban que eso era lo normal porque a las demás también les pasaba. Me dolía en el corazón que gente a la que yo quería y que me habían querido muchísimo me abandonaran. Entiendo que es lógico porque Ángel era el dueño del circo, el que les daba el trabajo, mantenía a sus familias... Yo era la que se quedaba en la calle", ha agregado la vedette.

Respecto al momento más duro de su vida, Rey ha confesado que, tras ver Cristo y Rey ha recordado cuál fue: "Cuando tu padre (Ángel Cristo), estando embarazada de Ángel, me dio una paliza enorme, me dio patadas en el vientre y todo... En ese momento lo pasé muy mal. Yo he llorado muchísimo. Sigo llamándole 'mi marido' y le sigo teniendo cariño, con todo el daño que me hizo".