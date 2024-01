Bad Gyal desvela en 'El Hormiguero' a qué se dedicaba antes de trabajar en la música: "Me despidieron"

El Hormiguero concluyó la semana con el toque musical de la visita de la cantante catalana Bad Gyal, una de las sensaciones internacionales de la música urbana, que publica su nuevo disco de estudio, La Joia.

Además, le contó a Pablo Motos cómo será la gira que la llevará por toda España con citas ya agotadas, incluso antes del lanzamiento de este nuevo trabajo.

"Me encanta el pan y el queso, pero es lo primero que me quito cuando comienzo una gira porque me gusta estar en forma en los conciertos, bailo mucho con tacones", comentó la artista.

.@bad_gyal_pussy nos presenta su primer disco, “La Joia”, que se estrena en muy pocas horas #BadGyalEH pic.twitter.com/cXDG5Sm4v3 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 25, 2024

El presentador quiso repasar algunos de los trabajos que tuvo la cantante antes de dedicarse a la música: "Trabajaba en una panadería", recordó Bad Gyal.

"Ya empezaba a dar conciertos y algunas chicas venían a verme a la cristalera del local mientras vendía pan y atendía a la gente. Lo hice para pagarme la universidad", recordó la catalana.

Y admitió que "agradezco todos los trabajos que he tenido porque era una mala empleada, creo que no era suficientemente responsable. También he trabajado en restaurantes, cuidando niños y en un call center".

"De este último me despidieron porque era malísima vendiendo leasing de coches, pero mi madre, que es la que controla el dinero, que no me preocupara porque lo de la música empezaba a ir bien", concluyó.