Bad Gyal deja de fumar porros y María Patiño la felicita en 'Socialité': "Quizás escuchó el discurso de Letizia contra el tabaquismo"

Hace unos días, Bad Gyal acudió al pódcast del puertorriqueño Chente Ydrach para conceder una íntima entrevista en la que la cantante ha hablado sin tapujos de su relación actual con los porros, de sus inicios como artista y de su padre, entre otras cosas.

''Mi padre siempre ha sido un tipo sano, enfocado, con los pies en el suelo, ningún tipo de problema, enfocado en su familia, sus hijos son su prioridad... "Yo he fumado mucho, aunque las otras drogas nunca me han interesado. Sé que parezco muy loca por mis letras, mis vídeos y la gente siempre piensa que 'esa va drogadísima' y no, yo soy una tía supersana, cada vez más aburrida...", señaló la catalana justo antes de soltar una frase que, desde entonces, no ha dejado de circular en X (Twitter).

Y es que, la que se autodenominaba como 'la más fumá de España' ha tomado una drástica decisión. "Esto no lo he dicho aún y... madre mía, este vídeo va a estar en muchos sitios. Ahora mismo llevo un mes sin fumar", aseguró la cantante de Chulo y Flow 2000, consciente del impacto que tendrían sus palabras: "A mí se me conoce por ser la más fumada, no sé qué va a pasar''.

En esta misma entrevista, la artista ha confesado que tras abandonar esta adicción pretende "ser más sana" a partir de ahora. "Me daba cuenta de que para dormir la necesitaba, necesitaba dos o tres porros, me levantaba aún fumada... Yo antes, cuando empecé a entrenar y empecé a ir al gimnasio, tenía que darle un poco para ir al gimnasio. Luego ya vi que me mareaba... Dejé de fumar por la mañana, volvía de entrenar y fumaba después de entrenar, también me mareaba", ha explicado. "Al final vas notando que es una sustancia que te va impidiendo hacer cosas conforme tú vas evolucionando en tu vida".

Como ella misma ya anticipaba, la reacción en redes sociales no se hizo esperar y, rápidamente, este extracto de la entrevista se viralizó en X (Twitter), con multitud de comentarios de felicitación y más de uno mostrando incredulidad ("No puede ser"). "Pues me alegro por ella, sinceramente", ha expresado una usuaria de X.

Tal ha sido la revolución que han generado sus declaraciones en internet que han llegado a oídos de María Patiño, quien en su programa Socialité se ha hecho eco de la noticia, felicitándola por tomar "esta buena decisión para su salud".

Tras esto, la presentadora ha planteado la posibilidad de que este radical cambio en su estilo de vida pueda estar relacionado con el encuentro que, semanas atrás, se produjo entre la cantante y la reina Letizia Ortiz durante la primera edición de los premios de La Vanguardia.

"Quizás escuchó el discurso de doña Letizia contra el tabaquismo y decidió dar este paso después de conocerla'', dijo la participante de Sálvese quien pueda en alusión a cuando, el pasado septiembre, la reina entregó a Bad Gyal el premio de Talento Joven Internacional.