Anitta será la cuarta miembro del jurado de 'Operación Triunfo' en su estreno

La cantante brasileña Anitta será la cuarta miembro del jurado en la gala de estreno de Operación Triunfo 2023, donde además actuará, según acaba de anunciar Prime Video, plataforma donde se emitirá el concurso musical desde hoy lunes 20.

La nueva edición de Operación Triunfo volverá a las pantallas hoy, lunes 20 de noviembre a las 22.00 horas, convirtiéndose en el primer contenido diario en directo que debuta en Prime Video en España.

Así, Anitta será la madrina de la nueva edición, que estará también disponible a la carta en más de 30 países y territorios de Latinoamérica como parte de la suscripción Prime, además de la cuarta miembro del jurado de la primera gala, e inaugurará las actuaciones musicales interpretando su último single Mil veces.

Anitta se unirá esta noche a los tres profesionales de la industria musical que juzgarán a los concursantes cada semana: la cantante nominada a los Grammy, Buika; el productor musical de Tacones rojos de Sebastián Yatra, Pablo Rouss; y la periodista musical y presentadora de LOS40, Cris Regatero. El cuarto miembro del jurado rotará cada semana.

Desde que irrumpió en Brasil hace seis años, Anitta se ha convertido en la artista líder de una nueva generación de música latinoamericana. Su primer sencillo, Envolver, se convirtió en el mayor debut en solitario de un artista brasileño en la historia de la lista global de Spotify y rompió su récord personal al alcanzar el puesto número 1 en iTunes en 19 países.

Su último álbum, Versions of Me, se estrenó en español, inglés y portugués y tiene el récord de mayor streaming semanal para un artista brasileño en Spotify, superando mil millones de reproducciones en la plataforma.

El verano pasado, Anitta ganó un MTV Music Video Award®️ en la categoría de Mejor Latino por Envolver y obteniendo su segundo Récord Mundial Guinness como la "primera solista brasileña en ganar el MTV Video Music Award a Mejor Latino (femenino)". Este año, la artista volvió a adjudicarse dicha categoría en los MTV Europe Music Awards y MTV Video Music Awards donde también presentó un potente medley incluyendo las canciones Used To Be, Funk Rave y Grip.

En 2019, ganó el premio "Mejor Artista Femenina" en los Latin America Music Awards. A partir de 2014, Anitta fue nombrada "Mejor Actuación Brasileña" en los MTV Europe Music Awards durante cinco años consecutivos.

Más recientemente, Anitta se llevó a casa su segundo MTV Music Video Award como "Mejor Latino" y lanzó Funk Generation: A Favela Love Story, una trilogía inspirada en el funk brasileño para adelantar lo que está por venir de su esperado próximo álbum.

El mes pasado, Anitta lanzó Mil veces su último sencillo cuyo video contó con la colaboración del vocalista de la banda Maneskin, Damiano David, alcanzando los primeros puestos de tendencia en YouTube en España, Portugal y Latinoamérica. La canción ya acumula más de 30.000.000 de reproducciones en plataformas digitales.

Producido por Gestmusic (Banijay Iberia), Operación Triunfo es un talent show musical que sigue a un grupo de concursantes que ingresan en una Academia para formarse y demostrar su talento como cantantes y artistas. Cada semana, en una gala con público en directo en el Parc Audiovisual de Catalunya (Terrassa, Barcelona), los concursantes deben competir y demostrar sus habilidades sobre el escenario.

Operación Triunfo se estrenó en 2001, convirtiéndose en un fenómeno nacional, siendo todavía la final de su primera edición el momento más visto de la historia de un programa de televisión en España.