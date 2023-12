Así fue la cita de Iván y Paula, dos amantes de los tatuajes, en 'First Dates': "Tengo dos personalidades diferentes"

En First Dates el amor puede aparecer cuando uno ya lo ha dado por perdido, y prueba de ello ha sido el caso de Iván y Paula. Ambos cuentan con una manera de ser muy parecida y un aspecto que realmente no es lo que parece en un primer momento, por lo que no es de extrañar que la conexión naciera casi al instante.

Iván es el típico "malote", o al menos esa es la idea que se tiene de él al verle por primera vez. Y es que, como él mismo ha asegurado, tiene "180 tatuajes y la lengua bífida" (divida por la mitad, como si fuera de una serpiente), aunque lo cierto es que en realidad es una persona muy cariñosa.

De hecho, fue su jefa, Nuria, quien le apuntó al programa porque quiere que se enamore. Por eso, la esposa de Nuria también ha ido al programa para darte todo el apoyo que necesite.

Paula fue su cita en el espacio de Cuatro. Una chica alegre que asegura tener dos personalidades que cambian depende de cómo la llamen: "La Paula y la Pauli porque es como tener dos personalidades diferentes. La Pauli es una puta locura, todo intensidad, pero la Paula es mucho más tranquila".

Al igual que Iván, Paula llegaba acompañada de su amiga Dakota porque no se atrevía a ir sola. Además, antes de saber quién sería su cita, le confesaba a Carlos Sobera que quería conocer a un hombre tatuado, pues ella misma había comenzado a marcar su piel a los 16 años.

Por ello, cuando se vieron por primera vez los dos jóvenes las chispas se sentían en el ambiente. A él ella le pareció "un mujerón" y "muy guapa", aunque no por ello estaría del todo incluso dispuesto a hacerle un tatuaje gratis. Una broma que ella, peluquera, también siguió asegurando que si quería cortarse el pelo ella le cobraba.

Según las dos acompañantes, los jóvenes parecían una "pareja real", pues había más cosas que les uniera de las que les podría separar. Ambos son de la misma zona de Barcelona, aunque Paula es mucho más fiestera que Iván. Los tatuajes también son la pasión de ambos, pero lo que verdaderamente le sorprendió a la joven fueron los piercings del tatuador.

De hecho, aunque en un primer momento le pareciera "raro" lo que Iván había hecho con su lengua, no era algo que le resultase incómodo. "Habrá que probarlo", le dijo con tono de "roneo" como así explicó su amiga Dakota.

Tras hablar de sus malas relaciones pasadas, ambas "un poquito" tóxicas, al llegar a la zona privada no podían evitar sentirse nerviosos. Aunque, no por ello pudieron evitar darse un beso que demostraba que entre ambos había surgido un flechazo. Tanto que Paula acaba besando el cuello de Iván con gran pasión.