'Así es la vida' revela quién es el 'topo' que filtra datos sobre José Mª Almoguera y Paola Olmedo... y no se trata de Carmen Borrego

Así es la vida contó hace unos días que había una persona que filtraba información respecto a José María Almoguera y Paola Olmedo desde que ellos anunciaran su separación.

Aunque la prima de él, Alejandra Rubio, y otras colaboradoras dijeron que sabían de quién se trataba, no ha sido hasta este viernes cuando se ha desvelado el nombre del responsable. Ha sido la colaboradora Gema Fernández la que ha detallado quién está detrás de las filtraciones a la prensa.

"He decidido contarlo porque me parece muy injusto lo que se ha dicho de mucha gente, en especial de Carmen Borrego, en la que se la acusaba de llevar siempre a la prensa con ella o que como traba en programas de televisión decía cosas que provocaban que la prensa los siguiera", ha expresado la periodista.

La colaboradora ha recordado: "Paola y su familia en concreto han tenido mucho interés en que el 'topo' fuera Carmen Borrego o alguien de la familia de Almoguera".

"El 'topo' que filtra toda la información de Paola y José [...] es una expareja de Paola Olmedo", ha lanzado Gema Fernández. Según ha defendido, sería la persona que filtraría todos los movimientos del hijo de Carmen Borrego y su exnuera. Por otro lado, la periodista ha expresado que "podría haber más personas".

Por su parte, Carmen Borrego, presente en Así es la vida, no se ha querido pronunciar sobre ello. "El problema es que no se pueden [Paola y José María] quitar a esa persona de en medio porque hay más nexos de unión", ha dejado caer, por su parte, José Antonio Avilés, quien ha preferido no dar más detalles.

Hay que recordar que Paola tiene dos hijos más, además del que tuvo con José María, de relaciones anteriores.