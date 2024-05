Carmen Borrego, a su hijo: "Cuando tú estás con alguien cuyo único objetivo es separarte de tu familia, eso nunca va a salir bien"

El regreso de Carmen Borrego de Supervivientes fue más que tormentoso que, tras haberse librado de los problemas de los Cayos Cochinos, llegó a España para tener que lidiar con el conflicto ocasionado por su hijo, José María Almoguera.

El hijo de la colaboradora y su mujer, Paola, aseguraron a la prensa su intención de separarse y, además, apuntaron directamente a Borrego como la causante de todos los problemas en el matrimonio.

Así, Carmen Borrego ha destacado, en varias ocasiones, que estaba en desacuerdo con su hijo. Sin embargo, este martes, ante los rumores de una reconciliación entre la pareja o, incluso, la posibilidad de que todo fuese un montaje para conseguir la atención mediática, Borrego ha optado por guardar silencio.

Después de que todos sus compañeros hubieran aportado su opinión al respecto, la colaboradora ha decidido hablar, aunque de manera muy comedida: "Sabéis que no me gusta hablar de este tema, que intento respetarles al máximo".

"Siento la necesidad de decir algo. Espero que mi hijo no se arrepienta porque cuando tú estás con alguien cuyo único objetivo es separarte de tu familia, eso nunca va a salir bien. Es mi mensaje para él, espero que no se arrepienta. Igual que cuando estás con una pareja que no quiere a tus hijos, la cosa no sale bien; pues cuando estás con una pareja que no quiere a tu madre ni a tu tía ni a tu prima ni a tu hermana, eso tampoco va a ir bien. Es mi opinión", ha sentenciado Carmen Borrego.