'Así es la vida' ficha a Carmen Alcayde como colaboradora, con pulla a Avilés en su estreno

Así es la vida ha sorprendido este martes al anunciar a una nueva colaboradora para el programa. Y es que el espacio presentado por Sandra Barneda y César Muñoz ha vuelto a acudir a los tertulianos de Sálvame para contar en su mesa con una nueva compañera.

Después de dar algunas pistas, Así es la vida ha dado la bienvenida a su plató a Carmen Alcayde, reciente concursante también de GH VIP. "Yo no vengo a ninguna guerra. Ahora, si hay cuentas pendientes se saldan", ha dicho la valenciana nada más entrar.

Por su parte, José Antonio Avilés no ha reaccionado de la mejor manera al ver a su nueva compañera, dadas las discrepancias que tuvo con ella hace unos meses en la casa de Guadalix de la Sierra. Además, cabe recordar que ambos trabajaron juntos en Sálvame.

Por ello, Alcayde se ha dirigido directamente a él: "Avilés, las sillas no se roban, las sillas se ganan o se pierden. Haces muy bien tu trabajo y supongo que no la perderás, así que no tengas miedo".

Por su parte, Avilés ha expresado: "Yo con Carmen Alcayde no tengo ningún problema, lo saldé cuando tenía que saldarlo. Te doy la bienvenida, he sido compañero tuyo en otro programa y te deseo lo mejor, y lo que pasó en Guadalix forma parte del pasado".

Suso Álvarez desconfía de Carmen Alcayde

Por otro lado, pese a que Alcayde ha expresado que pensaba que Suso Álvarez y ella eran "amigos", el barcelonés el se ha mostrado reticente a su participación en Así es la vida: "Yo me alegro de que se incorpore con nosotros, pero, aunque no tengo nada en contra de ella, pero creo que con ella hay que tener cuidado".

"Yo la admiro mucho y es una pedazo de colaboradora, pero en mi pasado creí que éramos amigos y cuando hay que estar a la altura en los momentos complicados te has lavado de las manos", le ha dirigido Suso a su nueva compañera.