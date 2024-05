Qué significa la letra de 'The Code', la canción con la que Nemo representará a Suiza en Eurovisión 2024

El próximo sábado 11 de mayo tendrá lugar la gran final de Eurovisión 2024 que, este año y debido a la victoria de Loreen en la edición anterior, correrá a cargo de Suecia.

Para acoger el evento y las dos semifinales de este, el país nórdico ha habilitado el Malmö Arena. Así, el pasado martes se celebró la primera semifinal del concurso, donde Australia, Azerbaiyán, Islandia, Moldavia y Polonia fueron eliminados.

El jueves 9 de mayo tendrá lugar la segunda semifinal del concurso que, además de los países que se juegan la participación en la gran final, contará con las actuaciones de Francia, España e Italia, pertenecientes al Big Five. Asimismo, en esta segunda criba tendrá que actuar Nemo, representante de Suiza en Eurovisión 2024.

En esta edición, Suiza ha apostado por el tema The Code que, según el propio artista: "Trata sobre el viaje en el que comencé a darme cuenta de que no soy ni hombre ni mujer. Encontrarme a mí mismo ha sido un proceso largo y complicado para mí, peor nada me hace sentirme mejor que la libertad que he ganado al ser consciente de que soy no binario".

Así es la letra de 'The Code'

Welcome to the show, let everybody know.

I'm done playing the game, I'll break out of the chains.

You better buckle up, I'll pour another cup.

This is my bohème, so drink it up, my friend.

This story is my truth.

I, I went to Hell and back,

to find myself on track.

I broke the code, whoa-oh-oh.

Like ammonites,

I just gave it some time.

Now I found paradise.

I broke the code, whoa-oh-oh.

Yeah.

Let me tell you a tale about life 'bout the good and the bad, better hold on tight.

Who decides what's wrong, what's right.

Everything is balance, everything's light.

I got so much on my mind,

and I've been awake all night.

I'm so pumped, I'm so psyched.

It's bigger than me, I'm getting so hyped, like.

Let me taste the lows and highs.

Let me feel that burning fright.

This story is my truth.

I, I went to Hell and back

to find myself on track.

I broke the code, whoa-oh-oh.

Like ammonites,

I just gave it some time.

Now I found paradise.

I broke the code, whoa-oh-oh.

Somewhere between the 0s and 1s.

That's where I found my kingdom come.

My heart beats like a...

Somewhere between the 0s and 1s.

That's where I found my kingdom come.

My heart beats like a dru-u-u-u-um

I, I went to Hell and back

to find myself on track.

I broke the code, whoa-oh-oh.

Like ammonites,

I just gave it some time.

Now I found paradise.

I broke the code, whoa-oh-oh.

Así es la letra de 'The Code' en castellano

Bienvenido al show, que lo sepa todo el mundo.

No estoy jugando al juego, he roto mis cadenas.

Abróchate el cinturón, ahora mando yo.

Esta es mi bohème, así que bébetela, amigo.

Esta historia es mi verdad.

Yo, yo he ido al infierno y de vuelta

para encontrar mi camino.

He descifrado el código, oh oh oh.

Como ojos desde el cielo,

simplemente le di algo de tiempo.

Ahora siento el paraíso.

He descifrado el código, oh oh oh.

Sí.

Deja que te cuente un cuento sobre la vida, sobre el bien y el mal, agárrate fuerte.

Lo que está bien, lo que está mal, lo que está bien.

Todo está en equilibrio, todo es ligero.

Pasan tantas cosas por mi mente.

Y estaré despierto toda la noche.

Estoy tan motivade, estoy tan mentalizade.

Es más grande que yo, me están entrando tantas ganas.

Deja que saboree los bajos y los altos.

Deja que sienta ese susto ardiente.

Esta historia es mi verdad.

Yo, yo he ido al infierno y de vuelta

para encontrar mi camino

He descifrado el código, oh oh oh.

Como ojos desde el cielo,

simplemente le di algo de tiempo.

Ahora siento el paraíso.

He descifrado el código, oh oh oh.

En algún lugar entre los ceros y los unos

juro que encontré mi juicio final.

Mi corazón suena como un...

En algún lugar entre los ceros y los unos.

Juro que encontré mi juicio final.

Mi corazón suena como un...

Yo, yo he ido al infierno y de vuelta

para encontrar mi camino.

He roto el código, oh oh oh.

Como ojos desde el cielo,

simplemente le di algo de tiempo.

Ahora siento el paraíso.

He roto el código, oh oh oh.