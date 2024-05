Qué dice la letra de 'Loop', la canción con la que Sarah Bonnici representará a Malta en Eurovisión 2024

El próximo sábado 11 de mayo el Malmö Arena se vestirá de gala para celebrar la gran final de Eurovisión 2024. Tras la victoria de Loreen en la edición anterior del festival, este año le toca a Suecia organizar el evento musical europeo.

De esta manera, pese a que los países pertenecientes al Big Five no deben someterse a las votaciones de las semifinales, en el caso del resto de participantes sí deberán pasar por esta fase. Así, Sarah Bonici, representante de Malta, actuará en el escenario sueco en la segunda semifinal del concurso, celebrada el 9 de mayo.

Bonici se encargará de defender el tema Loop, compuesto y producido por los suecos Joy Deb y Linnea Deb, quienes ya se encargaron de otras canciones eurovisivas como Heroes, ganadora de Eurovisión 2015, Voices, que representó a Suecia en 2021, o Adrenalina, propuesta de San Marino en 2021.

Así es la letra de 'Loop'

Don't you know that you got me.

That you got me, yeah, me, yeah

Got me so hot, burning up like a fever.

I'm a honey pot, never tasted nothing sweeter.

Thought you could turn me down, no, no, no.

Let's go another round, slow.

Don't you tell me I'm your addiction.

It was obvious you'd end up like this.

Oh my God, you got-got-got me on (Loop).

'Cause I'm in, but the bla-bla-blame's on (You).

Let me tease you, boy, you love it when I

m-m-m-move, got you on loop.

In your head all night, you got me on

got me on, got me on loop.

Cherry on top, you're the cinnamon.

Making my heart skip a little bit

like ra-pa-pa-bam-ba, ra-pa-pa-bam-ba, yeah.

You know how to spin me, boy.

Don't you know you're my, my addiction.

It was obvious we'd end up like this.

Oh my God, you got-got-got me on (Loop).

'Cause I'm in, but the bla-bla-blame's on (You).

Let me tease you, boy, you love it when I

m-m-m-move, got you on loop.

In your head all night, you got me on

got me on, got me on loop.

Ooh.

Ooh.

It was obvious, we're addicted, addicted.

Yeah, it was obvious.

Here we go again.

Huh.

Oh my God, you got-got-got me on (Loop).

'Cause I'm in, but the bla-bla-blame's on (You).

Let me tease you, boy, you love it when I

m-m-m-move, got you on loop.

In your head all night, you got me on

got me on, got me on loop.

Así es la letra de 'Loop' en castellano

Acaso no sabes que me tienes.

Que me tienes. Sí, a mí, sí.

Me tienes tan caliente,

me quemo como una fiebre.

Soy un tarro de miel.

Nunca probé algo tan dulce.

Creías que me podrías apaciguar.

No, no, no.

Vayamos otra ronda.

Lento.

No me digas que soy tu adicción.

Era obvio que acabarías así.

No es mi culpa que me te-te-tengas en (Bucle).

Me renta, pero la c-c-culpa es (tuya).

Te excito y, oh Dios, te encanta cuando me

m-m-m-muevo, m-m-m-muevo.

En tu cabeza toda la noche me tienes en,

tienes en, tienes en

bucle.

La guinda del pastel, eres canela.

Haces que mi corazón salte un poco

como, "Ra-pa-pa-bam-ba, ra-pa-pa-bam-ba", sí.

Sabes cómo girarme, chico.

Acaso no sabes que eres mi, mi adicción.

Era obvio que acabaríamos así.

No es mi culpa que me te-te-tengas en (Bucle).

Me renta, pero la c-c-culpa es (tuya).

Te excito y, oh Dios, te encanta cuando me

m-m-m-muevo, m-m-m-muevo.

En tu cabeza toda la noche me tienes en

tienes en, tienes en

bucle.

Ooh.

Ooh.

Era obvio que estamos adictos.

Adictos.

Sí, era obvio.

Allá vamos otra vez.

Huh.

(Bucle).

Me renta, pero la c-c-culpa es (tuya).

Te excito y, oh Dios, te encanta cuando me

m-m-m-muevo, m-m-m-muevo.

En tu cabeza toda la noche me tienes en

tienes en, tienes en

bucle, ah.