Qué dice la letra de 'Dizzy' de Olly Alexander para representar a Reino Unido en Eurovisión 2024

Suecia calienta motores para acoger el Festival de Eurovisión. Tras la victoria de Loreen en 2023, el país nórdico se prepara para, entre el 6 y el 11 de mayo, celebrar una nueva edición del concurso musical. En el caso de Reino Unido, el país ha decidido apostar por Olly Alexander, un conocido actor de Hollywood que tratará de conquistar a los espectadores de Eurovisión 2024 con su tema Dizzy.

Tal como apuntó el cantante, su amor por Eurovisión no es algo nuevo: "Me encanta ver el festival desde que era pequeño y estoy más que emocionado de participar". Asimismo, el representante británico señaló su compromiso de "representar a Reino Unido de la manera más auténticamente gay posible".

De esta manera, Dizzy es el primer proyecto en solitario de Olly Alexander. El tema, compuesto por el propio cantante y Danny L Harle, cuenta con ritmos de pop electrónico en el que la voz del actor sobresale por encima de todo.

Así es la letra de 'Dizzy' para Eurovisión 2024

Di—

(Make me dizzy, dizzy, dizzy).

There’s a place where we break the line (Make me).

Make it a circle redefined, mm (Di—).

Beautiful gardens, eternal flowers (Make me di—)

You know the way, so take me there

won’t you make me dizzy from your kisses?

Will you take my hand and spin me

‘round and ’round until the moment never ends? Mm.

Make me dizzy from your kisses.

Will you take my hand and spin me?

Take me back to the beginning again (Again, again).

Pulling me close, I feel a stillness in the air (Di—).

Time has frozen, all memories lost

so won’t you make me dizzy from your kisses?

Will you take my hand and spin me

‘round and ’round until the moment never ends? Mm.

Make me dizzy from your kisses.

Will you take my hand and spin me?

Take me back to the beginning again (Again, again).

so don’t you make me dizzy from, oh.

(Oh, won’t you make).

There isn’t an end, there isn’t a start

I don’t wanna stop, I can’t go too far.

There isn’t an end, there isn’t a start.

I don’t wanna stop, I can’t go too far

There isn’t an end, there isn’t a start.

I don’t wanna stop, I can’t go too far.

There isn’t an end, there isn’t.

So won’t you make me dizzy from your kisses? (Oh).

Will you take my hand and spin me

‘round and ’round until the moment never ends?

(Until the moment never ends).

Uh, make me dizzy from your kisses.

Will you take my hand and spin me (Take my hand).

Take me back to the beginning again (Again, again).

Así es la letra en castellano de 'Dizzy'

Ma-

(Maréame, maréame, maréame).

Hay un sitio donde rompemos la línea (hazme).

La redefinimos en un círculo, mm (Ma-).

Jardines hermosos, flores eternas (Maré-).

Sabes el camino, así que llévame.

¿Por qué no me mareas con tus besos?

¿Puedes tomar mi mano y hacerme girar

vueltas y vueltas hasta que el momento nunca acabe? Mm.

Maréame con tus besos.

¿Puedes tomar mi mano y hacerme girar?

Devuélveme al principio otra vez (Otra vez, otra vez).

Tirándome hacia ti, siento una tensión en el aire (Ma-).

El tiempo se ha parado, todas las memorias perdidas.

¿Por qué no me mareas con tus besos?

¿Puedes tomar mi mano y hacerme girar

vueltas y vueltas hasta que el momento nunca acabe? Mm.

Maréame con tus besos.

¿Puedes tomar mi mano y hacerme girar?

Devuélveme al principio otra vez (Otra vez, otra vez).

Así que no me marees con, oh.

(Oh, por qué no me...).

No hay un final, no hay un comienzo.

No quiero parar, no puedo ir demasiado lejos.

No hay un final, no hay un comienzo.

No quiero parar, no puedo ir demasiado lejos.

No hay un final, no hay un comienzo.

No quiero parar, no puedo ir demasiado lejos.

No hay un final, no hay.

¿Por qué no me mareas con tus besos? (Oh).

¿Puedes tomar mi mano y hacerme girar.

vueltas y vueltas hasta que el momento nunca acabe?

(Hasta que el momento nunca acabe).

Uh, maréame con tus besos.

¿Puedes tomar mi mano y hacerme girar? (Toma mi mano).

Devuélveme al principio otra vez (Otra vez, otra vez).