Así es Joana Pastrana, una de las capitanas de 'El Conquistador': te puede dejar KO de un solo golpe

Joana Pastrana ha sido una de las concursantes que ha participado en el programa El Conquistador. Hace unas semanas concluía su participación con la disolución de su equipo 'Atabey' (el grupo de las chicas) debido a las bajas que habían sufrido las últimas semanas.

La madrileña se vio obligada a eliminar a una de las componentes del conjunto verde y repartir a las otras cuatro compañeras. Joana y Pau se fueron con los 'Corocotes', mientras Amayita y Azu se unieron a los chicos 'Yotahu'.

La despedida de 'El Conquistador'

"Te has equivocado al decir que no has sentido el espíritu 'Atabey', porque ese espíritu eres tú", le dijo Raquel Sánchez Silva al despedir a la boxeadora de su aventura en el programa de RTVE.

La experiencia de Joana Pastrana en televisión

Pero la participación de Pastrana en El Conquistador no ha sido la primera en un programa en televisión. Antes fue una de las concursantes de la primera edición de Traitors España de HBO Max.

Junto a la deportista participaron Abril Zamora, Apolonia Lapiedra, Cristina Cifuentes, Fernando Guillén Cuervo, Jaime Astrain, Rubén Ochandiano o el rapero Skone.

También formó parte de los participantes de otro formato de HBO Max, Time Zone, donde jugadores eran invitados por Cristinini para competir en un videojuego en la vida real.

Los jugadores procedían de diferentes ámbitos, desde la política (el exdiputado Alberto Rodríguez), la televisión (Cristóbal Soria), el periodismo (Susana Yábar) o la creación de contenidos en internet (Alba Paul).

También ha trabajado como actriz en El corazón del Imperio, de Movistar Plus+, una serie documental sobre las grandes mujeres de Roma que protagonizó junto a Aitana Sánchez-Gijón.

Campeona de boxeo: sus premios

La madrileña se retiró del mundo del boxeo en 2021, pero en su carrera como deportista profesional fue tres veces Campeona del Mundo y cuatro veces Campeona de Europa de peso ligero.

Tras abandonar el cuadrilátero, y en paralelo a sus apariciones televisivas, también se ha dedicado a ser especialista de cine. Además, Pastrana propietaria de DistritoZero, su propio gimnasio en Madrid.