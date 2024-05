Así afecta la expulsión de Países Bajos a las votaciones de Eurovisión en la Final

Eurovisión llega con su edición más polémica en años. Tras la controvertida participación de Israel en el concurso, que se ha saldado con multitud de protestas, este mismo sábado, unas horas antes de la final, la organización del concurso ha decidido expulsar de la competición a Países Bajos por unos hechos relacionados con su cantante que todavía se investigan.

Tras su veto, tal y como ha declarado la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la votación cambiará. Por un lado, la competición pasará a estar formada por 25 países en vez de por los 26 previstos y los espectadores ya no podrán votar por la canción holandesa. Por otro, según ha explicado la UER, la votación de los jurados hacia Países Bajos será eliminada.

Estos pudieron juzgar al cantante en el ensayo general que se realizó el viernes para todos los jueces. En aquellos casos en los que le correspondiese a Países Bajos algún punto por estar entre los diez países de cada jurado con mejor nota, este se eliminaría de la lista y todos los candidatos situados por detrás se moverán una posición.

Es decir, si Países Bajos tenía por ejemplo la décima mejor nota de España y le correspondía 1 punto, el país que ocupaba la undécima subiría un lugar y pasaría así a recibir ese punto.

Países Bajos no aparecerá de esta forma en el tablero de resultados en la gala. Se emprenderán los mecanismos necesarios en las líneas para que los televidentes no puedan votar a este país. Sea como fuere, la UER ha ha advertido que no se computarán posibles votos del público a este artista pero sí que se podría incurrir en el gasto que comporta el voto al hacerlo.

Por último, ha anunciado que los televidentes de Países Bajos sí que tendrán derecho a votar por sus artistas favoritos, así que estos votos se sumarán con normalidad a los del resto del continente europeo. Asimismo, la votación que realizó el jurado de Países Bajos hacía el resto de países también será tenida en cuenta y se revelará al final de la gala.