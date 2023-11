Antonio Orozco cuela a su hijo en 'La Voz' para mostrarle una de sus actuaciones favoritas

Los coaches de La Voz se quedaron perplejos este viernes ante una nueva actuación de Phindile, concursante del equipo de Luis Fonsi que interpretó Didn't We Almost Have It All de Whitney Houston, y consiguiendo que el cantante puertorriqueño elogiara su talento y profesionalidad.

La actuación de Phindile fue tan asombrosa que Antonio Orozco decidió hacer una videollamada con su hijo para que pudiera disfrutar del impresionante espectáculo en tiempo real. Con entusiasmo, Orozco compartió su admiración por la concursante y destacó que la actuación de Phindile había alcanzado otro nivel.

El coach cogió el móvil, activó la cámara y enfocó al escenario para que el chaval no se perdiera ningún detalle. El hijo de Orozco, estudiante fuera de casa, también elogió la interpretación de Phindile, felicitándola y dejando claro que también comparte el gusto musical de su padre.

"Sabes que soy súper fan y que me gusta todo lo que haces, pero hoy te has pasado, hoy ha sido otro nivel. A mi hijo, que está estudiando fuera, le he hablado de ti y he hecho una videollamada y está aquí", señaló Orozco.

La concursante, sorprendida y emocionada, corrió a encontrarse virtualmente con el joven, intercambiando palabras de felicitación y compartiendo la emoción del momento.

"Otra vez nos has llevado a la Luna y de verdad que estamos flipando. "Nos llevaste a ese momento donde el corazón quiere estallar. Eres una profesional, no te voy a decir nada que no sepas", comentó Fonsi tras la actuación.