El periodista Antonio Naranjo carga contra Cándido Conde-Pumpido tras la retirada de la denuncia por agresión sexual: "Es un cerdo"

La denuncia de una mujer brasileña a Cándido Conde-Pumpido Varela por, presuntamente, haberla agredido sexualmente en su vivienda ha dado mucho que hablar en las últimas semanas.

Así, pese a que la mujer insistió en que los hechos se habían producido y había dado muchos detalles al respecto, finalmente, ha decidido retirar la denuncia contra el hijo del presidente del Tribunal Constitucional asegurando que esa noche habían consumido grandes cantidades de alcohol.

Ante esto, el periodista Antonio Naranjo, desde su puesto como colaborador de En boca de todos, no ha dudado en comentar la retirada de la denuncia y qué opinión le merece Cándido Conde-Pumpido.

"Es un cerdo porque un tío que se mete con señoritas de una profesión muy antigua en un sitio con tres amigos... Es un guarro con menos tiempo para ejercer, no me parece una persona presentable, pero eso no es ser un delincuente", ha destacado Naranjo respecto al abogado.

Finalmente, respecto a la retirada de la denuncia la supuesta víctima, ha agregado: "Si no es un apaño, supongo que Cándido Conde-Pumpido denunciará un ataque que le ha tirado por los suelos su imagen pública y que es una denuncia falsa, porque si no denuncia a esta muchacha significa que es un apaño".