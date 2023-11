Antonio Banderas se remanga pelando gambas en 'MasterChef Celebrity': "Hago películas muy raras y paellas muy buenas"

Este jueves arrancó la última entrega de la octava edición de MasterChef Celebrity, un programa que contó con una extensa lista de invitados ilustres, entre los que destacaron Terelu Campos y el malagueño más internacional, Antonio Banderas, quien ejerció como anfitrión durante la prueba de exteriores.

Tras la expulsión de Miguel Diosdado, los siete talentosos aspirantes que aún continuaban en la competición se trasladaron hasta Málaga para enfrentarse en la prueba por equipos. El escenario elegido fue La Pérgola del Mediterráneo, ubicada en la azotea del prestigioso Real Club Mediterráneo de Málaga. Allí, el galardonado actor les recibió en calidad de gestor gastronómico del proyecto.

"Yo quería darle al teatro una experiencia que fuera más allá de ver la obra. Cuando iba a Broadway me encantaba salir a cenar y comentar las obras con los amigos", explicó el protagonista de Dolor y gloria frente a las cámaras.

Y es que, después de inaugurar en 2019 el Teatro del Soho Caixabank, el actor decidió potenciar su pasión por la gastronomía a través de esta iniciativa en la que participa como socio, un restaurante que pone el producto local malagueño en el centro de atención. "Aquí se dio la oportunidad con el club náutico más antiguo de España y nos hemos lanzado", expresó.

Por si esto fuera poco, el actor malagueño fue reconocido como miembro honorífico por la Academia Gastronómica de Málaga por "el amor por la gastronomía de su tierra". Un reconocimiento que prueba sus grandes dotes para desenvolverse entre los fogones, que se suma a su impecable trayectoria en el cine. "Yo hago películas muy raras y paellas muy buenas", comentó Banderas, entre risas.

Así, además, lo demostró el intérprete cuando, en mitad de la prueba de exteriores, se animó a echarle una mano al equipo azul. "No me imaginaba estar aquí contigo pelando gambas", le confesaba el influencer Daniel Illescas, a lo que el actor le revelo que él "tampoco se imaginaba estar pelando gambas en Televisión Española".

Como no podría ser de otra forma, el actor deslumbró a todos los concursantes por su gran destreza a la hora de pelar las gambas. "Soy rápido porque a mí me gustan mucho las gambas y cuando era joven me di cuenta de que el que pelaba más rápido comía más", concluyó.