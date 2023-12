Antena 3 y La Sexta repiten parejas para sus campanadas de fin de año: Cristina Pedroche con Chicote y Cristina Pardo con Dani Mateo

Atresmedia ya tiene claros cuales serán los rostros que protagonicen sus campanadas de 2023-24 y la decisión estaba clara en función de la buena audiencia que consiguieron el año pasado.

Así, en Antena 3 repiten Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que reunieron en las pasada Nochevieja un 33,5% de cuota de pantalla y 5.235.000 espectadores, siendo líderes. Será la décima vez que el cocinero y la presentadora se pongan al frente de la última retransmisión del año.

Pedroche volvió a mantener el secreto de su atuendo hasta el último minuto, cuando mostró el look ideado por el modista Josie, un sobrevestido y un vestido dedicados a la paz y a la denuncia de los conflictos en el mundo.

Por su parte, en la Sexta también repiten Cristina Pardo y Dani Mateo, que lograron un 4,8% y 769.000 espectadores. Este será el tercer año que formen dúo para tal labor.

El humor caracterizó su retransmisión. "Me sorprende que llevas más capa que yo", comentaba Cristina Pardo tras ver el look de Dani Mateo para las Campanadas 2022, pues iba vestido con el look regio de Freddie Mercury.

Hoy se sabía que en otras cadenas, como La 1, serán Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso, con una colaboración especial, quienes presenten las campanadas. En Mediaset se apuesta por el támdem formado por Jesús Calleja y Marta Flich, en este caso, desde Sevilla.