Andy y Lucas se quedan sin palabras tras esta pregunta de Susana Griso en 'Espejo Público'

Como en sus últimas apariciones públicas, Andy y Lucas acudían este viernes al programa de Espejo Público para promocionar su gira de despedida, explicando que lo que les ha llevado a tomar caminos por separado es la cardiopatía que le han detectado a Lucas.

Sin embargo, esta vez lo que no esperaban es quedarse estupefactos después de una de las preguntas que les hizo Susana Griso, la presentadora del programa de Antena 3. Tras una breve entrevista, Griso propuso a los cantantes un juego. Utilizando como inspiración su mayor éxito, Son de amores, la presentadora pidió al dúo que a través de una serie de imágenes se mojaran y dijeran qué tipo de amores les suscitaba lo que veían en ellas: amores que matan, amores que ríen, o amores que agobian.

"Os pedimos honestidad, teniendo en cuenta que vosotros en 21 años no habéis tenido ningún problema en pisar charcos y han sido unos cuantos", les expresaba la presentadora.

En primer lugar el programa decidió mostrar una imagen del Papa Francisco. Al verle, los dos aseguraban sentir un "amor fraternal", con lo que Griso quisó ir más allá y les preguntó si eran católicos, algo a lo que los dos respondieron afirmativamente.

Tras el Pontífice, la siguiente imágene era de Pedro Sánchez. Ante ella, los dos cantantes se quedaron sin palabras y se llevaron las manos a la cabeza, un momento del que Andy consiguió salir del paso declarando que el líder del Ejecutivo le transmitía "amores que matan y amores que agobian".

Pero a su lado, Lucas, se quedaba totalmente bloqueado. "No es por ser políticamente correcto pero tampoco somos de política. No tenemos un ideal claro, no somos de azul, ni blanco, ni verde. Somos de causas", ha expresado, dejando a su vez sin palabras a la presentadora del programa, que no quiso indagar más en el asunto y cambió de tema al instante.