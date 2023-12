Anas, el chico de 19 años que gana 65.000 euros al mes con su empresa de IA, explica la clave de su éxito

Anas Andaloussi, un chico de 19 años que ya cuenta con su propia empresa en la que trabaja con inteligencia artificial (IA), visitó este sábado el plató de laSexta Xplica, donde explicó la clave de su éxito.

"La clave ha sido diferenciarme", indicó Anas. "Empecé a los 13 años montando páginas web. Lo que aprendí fue una habilidad que supe monetizar", aseguró.

"Cuando empecé, no buscaba ganar dinero. Fue algo más pasional, hasta el día de hoy, que he montado mi empresa de inteligencia artificial", rememoró. "A día de hoy, la IA no va a quitar el trabajo a nadie, pero, una persona utilizándola, yo creo que sí", dijo.

Sobre sus ingresos y cómo trabaja su empresa, con la que gana 65.000 euros al mes, dijo: "El equipo no es muy grande, somos cuatro o cinco personas. Trabajamos con mucho freelance, autónomos y demás. Hay muchas rotaciones".