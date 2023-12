Una finalista de 'Got Talent' pierde su trabajo por ir al programa: "Me dieron a elegir"

Triunfar en televisión -o intentarlo, al menos-, a veces, tiene un precio muy alto. Si no que se lo digan a Ivette, quien tomó la decisión de priorizar su participación en Got Talent antes que seguir en su puesto de trabajo.

Integrante de la Orquesta Carlos Cruz, un talentoso grupo que han causado sensación en el concurso de Telecinco, en el que es semifinalista, Ivette contó que sus jefes no vieron con buenos ojos que compaginara su trabajo con participar en el talent show.

"Me dieron a elegir en el trabajo entre ellos o Got Talent, y aquí esto. No solo representamos a una orquesta, también a todo Latinoamérica. Tenemos todo para vivir de lo que amamos, la música", relató la artista sudamericana.

Visto lo visto, eligió bien, ya que su trayectoria en Got Talent está siendo brillante. "No solo me han convencido, también han creado en este teatro una experiencia 360, lo habéis hecho con una elegancia exquisita, y viva vosotros por mostrar esto en prime time en España", les llegó a decir el implacable Risto Mejide tras su última actuación.