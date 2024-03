La curiosa razón por la que Ana Rosa se ha marchado 'TardeAR' repentinamente: "Me voy a hacer un Kate Middleton"

Ana Rosa Quintana se ha ausentado de TardeAR antes de que terminara la emisión de este miércoles. La presentadora se ha despedido de la audiencia en la sección de crónica social.

Al pasar a 'SalseAR', ha sorprendido la presencia de Frank Blanco como presentador, aunque Ana Rosa se ha sentado a su lado. "Me han dicho que hacía falta", ha adelantado el que es conductor del programa los viernes.

No obstante, Ana Rosa se ha mantenido unos minutos más en plató. A colación del tema tratado, Ana Rosa ha anunciado: "Perdonadme, pero me voy a hacer un Kate Middleton. Si luego no me veis, no me ha pasado nada, aviso a todo el mundo".

Así, la presentadora ha dado la razón de su retirada: "Me voy al Metropolitano a ver a mi Atleti, y hay que llegar hasta allí, hay que aparcar, hay que subir".

"Voy de rojo porque voy allí", ha dicho, en honor al color de su equipo de fútbol. Ana Rosa ha recordado que el Atlético de Madrid se juega "los cuartos de final" contra el Inter. "Los atléticos tenemos que apoyarles", ha indicado mientras se quitaba la petaca de sonido.