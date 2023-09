Ana Rosa Quintana ficha a Lolita Flores como colaboradora de 'TardeAR': "Me apetece que la gente sepa las opiniones de los de la mesa"

Es la primera semana de TardeAR, y el programa no para de hacer fichajes para su mesa de contertulios. Este martes, el programa de Ana Rosa Quintana invitaba a 'El Cordobés' y lo presentaba como su nuevo colaborador. Este miércoles, el programa ha anunciado a Lolita Flores como nueva tertuliana.

Después de entrevistarla, Ana Rosa ha informado al público lanzando: "Vamos a pedirle a Lolita que se incorpore en esta mesa para ser colaboradora, además de actriz, de cantante y de escritora".

Los aplausos no han tardado en llegar, y la nueva tertuliana del programa de Telecinco ha indicado que está muy feliz por la nueva oportunidad. "Cuando me llamaron, no sabía si lo podía hacer por los ensayos de la obra de teatro, pero los lunes normalmente siempre se descansa", ha detallado.

"Aunque yo no tengo mucho descanso, me apetece mucho venir. Me apetece mucho también que la gente sepa las opiniones de los que vamos a estar en la mesa", ha expresado Lolita.

Por esta línea, la actriz ha dicho: "Sé más o menos con quiénes voy a estar. Son gente a la que quiero y con los que me llevo maravillosamente bien". "Si me traes a alguien que no me caiga bien, te diré que o se va él o yo", le ha dicho a Ana Rosa, en clave de humor.