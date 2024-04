Ana Obregón vuelve a la televisión y arremete contra Alessandro Lequio: "No me ayudó económicamente"

Ana Obregón celebró el pasado 20 de marzo el primer cumpleaños de Ana Sandra, su nieta e hija póstuma de su hijo, Aless Lequio, que nació hace un año a través del proceso de gestación subrogada en Miami. Tras la llegada al mundo de la pequeña, la bióloga ha ofrecido varias entrevistas y ha acudido a diferentes actos públicos donde ha hablado sobre el tema, pero aún no había aparecido en televisión.

Algo que cambiará este viernes, pues la actriz ha ofrecido una entrevista para ¡De Viernes!. En ella, Obregón habla de varios frentes de su vida, entre los que tratará su relación con Alessandro Lequio, padre de su hijo, y cómo este estuvo presente en los momentos más difíciles del joven antes de morir.

Durante la emisión deVamos a ver en la mañana de este jueves han ofrecido un avance de la entrevista, en la que la bióloga ha asegurado que el colaborador de televisión no le ayudó económicamente durante la enfermedad de su hijo.

"Cada persona gestiona las cosas emocionalmente de una manera y Alessandro estuvo ahí, vino a vernos a Nueva York", comienza en su relato, aunque asegura que le habría gustado que hubiera ido a visitarles "más", pero entiende que cada uno tiene "un trabajo y una familia".

"Estuvimos casi cinco meses viviendo en el hospital. Alessandro le ha dado a Aless todo el cariño que necesitaba como parte, pero económicamente no. No me ayudó económicamente", confiesa contundente Ana Obregón. "Lo que sí es verdad es que me ayudó emocionalmente", añade en la declaración sobre el padre de su hijo.

"El tiempo pone a todo el mundo en su sitio", es otra de las frases que ha pronunciado la actriz. Este avance ya ha sido comentado tanto en las redes sociales como por el propio Alessandro Lecquio.

Alessandro Lecquio no ayudó económicamente a su hijo durante la enfermedad que padeció, según Ana Obregón.



"De lo que diga, evidentemente no voy a comentar nada", ha asegurado Lequio en una primera instancia desde el plató de Vamos a ver. Asimismo, ha añadido que con la presencia de Ana Obregón en ¡De viernes!, "el programa se consagra como uno de los grandes de la historia de la televisión".

"Ana es el personaje al que todo el mundo quiere entrevistar porque siempre tiene algo nuevo que contar, me parece que está muy bien", ha concluido.