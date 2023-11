El amor triunfa en el 'Especial Halloween' de 'First Dates': Todas las parejas deciden tener una segunda cita

No suele pasar, pero en el programa especial de Halloween de este martes en First Dates, las cinco parejas protagonistas del día se dijeron que sí a una nueva cita, algo que no suele suceder normalmente.

El primero en llegar fue Bryan, un amante de la moda del siglo XIX interesado en profundizar en el saber universal. Cenó con Estel, que se disfrazó de Miércoles Addams para la velada, conquistando al comensal.

Estel y Bryan, en 'First Dates'. MEDIASET

Zara atemorizó a Carlos Sobera cuando apareció en el local de Cuatro acompañada por los tres miembros del grupo musical Ummo, a los que hacía el vestuario.

Su cita fue Valeriya, una mujer que acudió al programa para encontrar a su media naranja y superar su miedo al compromiso. Ambas lograron una conexión emocional profunda y se dijeron que sí a una segunda cita.

Zara y Valeriya, en 'First Dates'. MEDIASET

Los siguientes en ser recibidos por el presentador fueron Libertad, una bailarina holística que conecta con el entorno a través de sus movimientos, y Arte, un hombre introvertido que se expresaba a través de las artes plásticas.

Ambos sintieron que podían compartir muchas cosas fuera de las paredes del restaurante y ambos accedieron a tener una segunda cita para conocerse mejor.

Libertad y Arte, en 'First Dates'. MEDIASET

Otra de las parejas que al final se dijeron que sí fue la compuesta por Inés, un apasionada del terror japonés, que no asustó a su cita pese a ir disfrazada de la protagonista de la película El grito.

Y es que Ettore, caracterizado como el Fantasma de la Ópera, logró conquistar a su pareja de la noche con su altura y sus historias, eso sí, se tuvo que quitar la máscara para terminar que encandilar a Inés.

Ettore e Inés, en 'First Dates'. MEDIASET

Los últimos en cenar y acordar una segunda cita fueron el Alberto, un joven amante de la música folk al que le gustaba expresarse artísticamente, y Mappy, una maquilladora y drag queen enamorada de Barbie y del color rosa.