Amor Romeira, criticada duramente por sus compañeros de 'Fiesta' por sus opiniones sobre Parada: "Has patinado mucho"

Amor Romeira fue la última invitada de Querido hater, el pódcast de Malbert, y su entrevista no ha pasado desapercibida, pues se pronunció duramente sobre algunos de sus compañeros de Fiesta. Y este domingo, tanto la presentadora como los colaboradores le han afeado sus palabras.

La exconcursante de GH 9 habló de José Manuel Parada y dijo que "a veces patina", pero no sabe si es "por la edad". "Considero que, en esta vida, uno tiene que saber cuándo irse a casa y retirarse. Parada ya ha trabajado muchísimo, era una leyenda viva de Cine de barrio", opinó.

"Lo tenemos de ahí para que nos hable de los entierros de sus amigas", dijo, entre risas. Después, habló de los retoques estéticos: "Yo (a su edad) espero estar muy bien, no como...".

"Yo no soy de rellenos faciales, mejor que él facialmente voy a estar", sostuvo la canaria. Y, evidentemente, estas palabras fueron analizadas en el programa Fiesta, donde comparten plató ambos.

"A mí que venga Amor Romeira, a la que conozco desde hace mucho tiempo (...), diciendo que me tengo que retirar. ¿Tú me ves a mí para retirarme?", preguntó Parada. "Claro que no", respondió ella, intentando justificar que estaba en un contexto de hate y por eso lo dijo.

"Solo te digo que puedas llegar a mi edad, que a lo mejor no llegas, y que llegues a mi edad trabajando como yo. A lo mejor, cuando tengas mi edad, no te quieren en ningún sitio", opinó el colaborador. "Deberías aprender un poquito de los que tenemos más edad".

"Yo entiendo que se lo lleve al terreno personal, pero estaba en un contexto un poquito hater. Para mi punto de vista, no es para tanto", consideró Romeira. "Entiendo que le desubica, porque yo le tengo muchísimo cariño".

"Menos mal", intervino Emma García irónicamente. "Lo siento si te ha sentado mal, te pido perdón", continuó la canaria. "Si a mí el más malvado del mundo me pregunta por Amor Romeira, siempre tendré palabras de cariño y admiración", intervino Parada.

"Me dejé llevar por Malbert, lo reconozco. ¿Estuve desafortunada? Sí. Yo no tengo que decidir si Parada se tiene que ir o no", se justificó la exconcursante GH 9.

"Estos comentarios no ayudan mucho", criticó la presentadora. "Sinceramente, creo que te has retratado en esta opinión que has hecho y tienes que sentir vergüenza de verte", añadió Parada.

Por su parte, Alexia Rivas afeó que hablase del físico de su compañero, al igual que Paloma Barrientos: "Es innecesario lo que has hecho, el contexto no, o lo piensas o no lo piensas".

"Yo sabía que esto iba a acabar así, porque es que has patinado mucho, Amor. Hay que aceptarlo. En un contexto simpático, las bromas han pasado a otra cosa", concluyó Emma García.