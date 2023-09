Marta Peñate se emociona en 'GH VIP 8' tras escuchar a Sol Macaluso hablar del aborto que sufrió: "Me sensibiliza mucho este tema"

GH VIP 8 acaba de empezar y está llenándose de emociones. No solo por las distintas discusiones, charlas y la ternura que demuestra Karina, una de las más queridas de la audiencia, sino también por cómo se están abriendo algunos concursantes, como Sol Macaluso, que se ha sincerado sobre el aborto que sufrió recientemente.

Fue el pasado mes de agosto cuando la reportera de Telecinco, que se hizo famosa por sus conexiones en directo desde Ucrania, contó que había perdido a los gemelos que esperaba. De hecho, la concursante iba a entrar a la casa embarazada, pero recibió esta terrible noticia a los tres meses de gestación.

"Perdí el embarazo antes de entrar. Eran gemelos, pero los embarazos múltiples son más complicados", contó, en una charla con Laura Bozzo y Alex Caniggia. "De hecho, no sé si ahora estoy embarazada, nos vamos a enterar la semana que viene. No me quiero ilusionar, pero ojalá".

Sobre este asunto volvió a hablar con Jessica Bueno, la cual le preguntó cómo se encontraba tras haber vivido un aborto natural. "Estoy, que no es poco", respondió Macaluso, quien compartió con la modelo su experiencia, pues ella también lo vivió en el pasado.

"A mí me pasó. No llegaba a los tres meses", confesó la sevillana. "Después me quedé (embarazada) muy rápido". Por su parte, la periodista aseguró que está "haciendo el duelo todavía".

Durante la emisión del momento, el programa enfocó a Marta Peñate, que estaba en el plató visiblemente emocionada. Y es que la canaria sufre hidrosalpinx, una enfermedad de las trompas de Falopio que le causa infertilidad, y tiene útero bicorne, una malformación congénita del útero, por lo que no puede ser madre de forma natural. Por ello, se está sometiendo a un tratamiento de fecundación in vitro para tener un hijo junto a Tony Spina.

Por ello, tras terminar el vídeo, Ion Aramendi se acercó para hablar con ella, momento en el que se echó a llorar. "A mí me cuesta ser madre, tengo un problema, y estoy en proceso. Quiero ser mamá y a mí me sensibiliza mucho este tema", respondió la exconcursante de Vaya vacaciones.

"Entiendo que para ella habrá sido superduro perder un hijo, la verdad, porque te ilusionas, te emocionas, te entra en la cabeza los nombres que le quieres poner. Y, de repente, enterarte de que has sufrido una pérdida, tiene que ser jodido", opinó.

"Sois mujeres valientes, hay muchas mujeres que llevan esto en silencio y naturalizarlo, visibilizarlo y contarlo es importante", proclamó el presentador del debate de este domingo.