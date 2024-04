Álvaro Gamboa, campeón de 'Cifras y letras': "La gente me ha prejuzgado muchas veces por mi apariencia"

Álvaro Gamboa tiene 18 años, estudia Matemáticas en la Universidad y se ha convertido en toda una estrella de Cifras y Letras (21.30 h), el programa de La 2 en el que tarde tras tarde sorprende con su rapidez a la hora de resolver las pruebas de buscar el número exacto.

Desde su estreno el pasado enero, Cifras y Letras (producido por Atomis Media) ha acumulado una cuota del 3,1% (+0,5 por encima de la media de la cadena), 424.000 espectadores (+72.000 en diferido) y 939.000 contactos promedio al día. El pasado jueves 11 de abril, a las 21.58 h, ya con Álvaro en el programa, alcanzó su minuto de oro desde su estreno: un 5,0% y 629.000 espectadores.

Hablamos con Álvaro una mañana cualquiera, después de un examen de Estadística, que le ha ido "muy bien", porque, dice humilde, "la profe se ha portado bien". A sus 18, ha estudiado en un colegio público, tiene una hermana tres años menor y sus padres también se dedican a las Matemáticas.

Estuvo esperando a los 18 para presentarse a 'Cifras y letras', ¿por qué ese empeño personal?A ver, a mí los concursos siempre me han gustado mucho y si a eso le sumas que me gustan especialmente las cifras... El concurso lo conocía de antes y no le tengo miedo a la tele, ni soy tímido, así que me pareció un buen plan.

Quizá es un prejuicio, pero no parece un programa de jóvenes... ¿por qué lo conocía?Lo conocía por mi familia, porque lo veían mucho. Mi tío hasta participó. Pero vamos, que creo que mucha gente lo conoce. Me animé a participar porque había practicado lo suficiente y veía que se me daba bien.

¿Se siente de alguna manera representante de su generación? Ahora las redes sociales le irán mejor... Las redes sociales yo las uso poco, pero están bien para conocer gente. Representante de mi generación no sé si considerarme o no. En general hago la mayoría de cosas que hacen los chavales de mi edad.

¿Cómo es un día a día de Álvaro?Tengo suerte este año porque no tengo que madrugar mucho, así que esa es la primera noticia buena del día. Luego voy a la Uni y entre clases y cafetería me da la hora de comer. Y después de comer en casa ya me queda la tarde libre. La dedico cada día algo distinto, las paso entre amigos, paso mucho tiempo con mi hermana o haciendo algún deporte.

¿Y cuando se dio cuenta de que valía para las matemáticas?Pues relativamente pronto. Creo que se dieron cuenta antes mis padres que yo, porque ellos se dedican a las mates. Yo creo que ya fui consciente de que se me daban bien cuando entré en primaria, porque existía la asignatura de Mates y me gustaba mucho.

No sé si tiene un cociente intelectual alto o no...Me subieron un curso, para lo que me tuvieron que hacer pruebas, pero te diría que no tengo ni idea. En las pruebas salió que sí, que el CI era bastante alto. Es bastante subjetivo, aunque yo creo que mucha gente piensa que no... rondaba el 150.

Resuelve las operaciones muy deprisa, ¿qué le pasa por la mente cuando ve los números y la cifra que tiene que buscar?Ya desde pequeño he sido bastante rápido en el cálculo mental y yo diría que por mi mente no pasa nada diferente a lo que pasa por las mentes de otros, solo que he notado jugando, contra mi padre por ejemplo, que opero más rápido que él y como hay muy poco tiempo, a mí me da tiempo a probar más caminos que a él, así que es más probable que yo consiga antes la solución. No tengo ideas muy buenas para elegir el camino, simplemente pruebo bastantes opciones porque me cunde más el tiempo.

¿Qué le dice su entorno de su participación en 'Cifras y letras'? Famila, profesores, amigos...Están muy contentos y flipando un poco. Yo ya les había dado la tabarra antes de que saliera, antes de que empezara a emitirse. Leí una noticia de que volvía Cifras y letras y me decían que sí, que ya se vería, que a ver si aguantaba más de cinco programas, cosas así. Ahora que están viendo que lo hago bien, pues oye, me felicitan y están muy contentos.

¿Le vacilan sus colegas con eso de salir en la tele?A ver... Al final cada programa dura media hora y les da tiempo a sacar momentos en los que reírse de mí (risas). Pero diría que más que vacilarme piensan que lo hago bien. Nunca se han metido conmigo por empollón ni nada así... siempre lo he llevado con mucha naturalidad.

¿Se ha sentido juzgado?Creo que la gente me ha prejuzgado más muchas veces por mi apariencia, pensando que no se me podrían dar bien los números.

¿Cómo está viviendo la fama? ¿Le reconoce mucha gente por la calle?Bueno, a ver, fama... Me gusta más conocido que famoso y no lo llevo mal. También es verdad que que no me dicen cosas malas, los que me han parado me felicitan y poco más. Lo llevo bien.

¿Se ve con un futuro en la tele?Como forma de ganarme la vida, lo dudo. Lo único que se me da bien de este mundo de la televisión son las matemáticas. Y como no hay nada en la tele que se dedique profundamente a las mates, no me veo futuro. No descarto hacer cosas como esta de Cifras y letras, pero a mí lo que más me gustaría en un futuro es investigar. Y por supuesto, en la tele eso no tiene cabida.

¿Para qué usará el dinero del premio?Para viajes con amigos, que me gusta mucho y para el coche, que además ayuda al viaje, porque si tenemos coche ya...

¿Qué tal le está yendo lo del carnet?El teórico bien, dentro de poco me presento al práctico. En una prueba final que ya se ha emitido de Cifras y letras salió como tema los vehículos. Yo creo que si no hubiera estado estudiando el carné no la sacaba.

¿Las palabras son su punto flaco?Mi punto flaco está claro que es, pero por eso las entreno, para que sea un poco menos flaco. No sé, al final de tanto jugar, pues te vas quedando con el tema. Si jugaba contra mi padre, pues me quedaba con las palabras que me enseñaba y cuando jugaba yo solo contra una máquina, me quedaba con las que aprendía de la solución de la máquina.

Matemáticas suele tener más salida que otras carreras, ¿es como otros jóvenes, que ven el futuro un poco negro?Tengo muy poca idea del mundo laboral, los únicos trabajos que he hecho han sido alguna clase particular suelta o alguna tontería de verano...¿Preocuparme? No, pero porque no pienso en ello. Es posible que cuando me ponga a buscar trabajo diga "pues no tengo y no voy a tener". No lo descarto.

¿Hay algún otro programa que le interese o que le gustaría probar?Desde luego que Pasapalabra. Pero más bien porque flipo con los concursantes. Pasapalabra me gusta mucho, pero desde luego que participar sería a muy largo plazo, no me veo capaz ni ahora ni en pocos años.