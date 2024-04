Cachondeo en redes por la conversación de Álvaro y Aitor Albizua en 'Cifras y letras': "'¿First dates no era en otra cadena?'"

Álvaro Gamboa es un joven de tan solo 18 años que lleva días haciendo historia en Cifras y Letras, el programa de La 2 donde el dominio de las matemáticas y las palabras es fundamental.

Y si algo ha demostrado Álvaro es que lo de las cifras se le da bien. Estudiante de segundo curso de Matemáticas en la Universidad Complutense, ha logrado pasar al cuadro de honor del concurso gracias a haber hecho varios días seguidos combos de cifras exactas en las pruebas de Ronda de Cifras y Letras.

Pero el concursante, que lleva ya diez programas y 3.200 euros acumulados, destaca además por su simpatía y su humildad, además de su formalidad, además de por su aparente tranquilidad.

Eso es lo que destacaba el presentador, Aitor Albizua, en una conversación que se ha hecho viral en redes sociales, por quienes han querido ver cierto grado de romanticismo en ella.

"Dieciocho años, pero te noto tranquilo", decía el presentador, a lo que Álvaro respondía: "Contigo es muy fácil tranquilizarse". "Hombre, claro, porque ya hay confianza, somos como co-hermanos, primos hermanos, ¿no?", continuaba la conversación Albizua. "Si lo quieres llamar así...", respondía Álvaro, antes de seguir con el concurso.

"Estos dos son para comérselos", tuiteaba la cuenta oficial del programa en X (Twitter) y otros usuarios recogieron el guante, elucubrando y tomándoselo con humor. "¿First Dates no lo echaban en otra cadena?", se preguntaba bromeando un usuario, en referencia al programa de citas de Cuatro. "First dates y letras", aportaba otro.

El tuit, entre el original y otros compartidos, superaba los 300 retuits y más de 2.500 'me gusta'. En cualquier caso, deja claro el carisma que tiene Álvaro, que destaca por su privilegiada mente para los números y la buena sintonía con el presentador.