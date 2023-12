Alessandro Lecquio, contundente con Naty Abascal a raíz de la publicación de Pilar Rubio: "No se la entiende cuando habla"

La relación de Pilar Rubio y Sergio Ramos sigue en el punto de mira y, ahora, en estas fechas tan señaladas, la pareja se ha convertido en el objetivo preferido por los periodistas del corazón.

Pese a que la presentadora se ha esforzado en desmentir que haya algún tipo de crisis con el futbolista, la publicación de varias fotografías por parte de ambos en las que no aparece el otro miembro de la pareja han hecho que las alarmas vuelvan a saltar.

Así, el pasado miércoles, Pilar Rubio compartió a través de su perfil de Instagram tres fotografías junto a la modelo Naty Abascal. Ante esto, Adriana Dorronsoro, copresentadora del Club Social de Vamos a ver, ha explicado que las imágenes forman parte de una entrevista que se publicará en una revista en los próximos días.

Por su parte, Alessandro Lecquio ha apuntado, entre risas: "Me extraña que alguien le haga una entrevista a Naty Abascal porque yo la conozco y no se la entiende cuando habla". Dorronsoro ha agregado que la entrevistadora era, precisamente, la modelo puesto que "trabaja para una revista".

Finalmente, el conde ha recalcado que "eso no es así", pues Naty Abascal "es una freelance y ahora no trabaja para nadie": "Adriana, sabes que cuando tienes razón no te digo nada, pero es que eso no es así".