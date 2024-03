Jeimy, la exnovia de Carlo Costanzia, volvió a hablar este jueves en TardeAR después de que el hijo de Mar Flores se acercara a su vivienda, lo que provocó una discusión entre ambos.

La joven habló con Costanzia desde su ventana, mientras los vecinos se asomaron porque el chico, desde la calle, increpó a gritos a su expareja, según ha contado tanto ella como los propios testigos.

Sin embargo, Alejandra Rubio ha desmentido este comportamiento de su actual pareja. La hija de Terelu Campos ha explicado, en Así es la vida, que Carlo se lo contó: "Yo lo sabía todo, nos contamos todo".

"Lo que no voy a permitir es que se deje a Carlo como una persona agresiva, que monta pollos, y que él es culpable de todo esto porque ha ido y le ha gritado e increpado", ha dicho, disgustada.

De hecho, ha negado los acontecimientos: "Él no es así [...] Ya te digo que él no se presenta a gritarle a nadie en un balcón". Por la misma línea, Alejandra no se cree el testimonio de los vecinos.

"Fue a buscar sus cosas. Él lo intentó hacerlo por medio de otras personas, no lo consiguió porque no le contestaron, fue él en son de paz a reclamar lo que es suyo, y se encontró con esto", ha detallado.

La colaboradora de Así es la vida ha reconocido no saber la razón por la que Carlo Costanzia no pudo recoger sus cosas en casa de Jeimy. "Carlo no es una persona agresiva, y no actúa así. Quien se lo quiera creer, bien", ha reivindicado la hija de Terelu.