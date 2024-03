Albert Pla y Jordi Évole comen chocolatinas con las cenizas de Pau Riba dentro: "Las fabrico yo"

Albert Pla fue el protagonista de la última entrega de la temporada de Lo de Évole. El actor charló con el presentador de su trayectoria, de su difícil momento durante la pandemia, pero también de cosas personales como el infarto que tuvo o la muerte de su amigo Pau Riba.

El actor y cantante le contó a Jordi Évole que, con las cenizas de su amigo, elabora unos chocolates en su recuerdo. Esta muerte y la de otros seres queridos son "una pesadilla recurrente" para Pla.

"Siempre vuelve. Parece que nunca vas a salir de ese pozo y sales hasta que llega el próximo muerto", lamentó Pla. Ambos comieron las chocolatinas, tras lo que Évole celebró lo "increíble" que está el chocolate, algo que Pla secundó: "Era buen cantante y ahora su cuerpo está buenísimo".

Fue la anécdota de un capítulo en el que ambos recordaron, entre otras cosas, los conciertos que Pla dio durante la pandemia, unas 300 actuaciones en las que cantaba "dos canciones" y pasaba un rato con cientos de personas. "Fue superchulo, me emocioné muchas veces. Gente delante de una playa, en un hospital... Era especial, estaba bien", confiesa Pla.

"Me di cuenta de que era pobre. Si dejaba un año de trabajar me quedaba sin nada. Me di cuenta de que tendré que trabajar siempre", lamentaba el actor.