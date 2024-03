Eduardo Pardo Ercila, músico y docente muy conocido en el mundo del rock y el trash metal en Navarra, ha muerto en Pamplona a los 34 años de edad.

Edu Pardo era integrante de la banda de trash metal Ardi Beltza, fundada en 2012 y con la que hace dos años presentó su segundo disco. La propia formación ha sido quien ha dado la triste noticia.

"Hoy es un día doloroso y amargo para nuestra familia. Ojalá pudiésemos parar el reloj y no tener que dar esta mala noticia. Nuestro hermano Edu Pardo nos ha dejado, estamos tristes, rotos y sin palabras. Edu Ardi Beltza, jamás te vamos a olvidar y siempre, siempre estarás con nosotros en casa ensayo, en cada concierto y en cada minuto de nuestras vidas. Te queremos hermano. D. E. P", reza el comunicado de Ardi Beltza.

Los restos mortales de Pardo, que, además, era uno de los técnicos de sonido que trabajaba con El Drogas, serán trasladados de Pamplona a Cantrabria.