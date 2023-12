Alba Casillas, prima de Iker Casillas y ex de Jesús Castro, concursante de 'La isla de las tentaciones 7'

La nueva edición, la séptima, de La isla de las tentaciones está al caer. Y ya tenemos un nombre 'ilustre' entre sus concursantes. Tal y como anuncia Telecinco, Alba Casillas acudirá junto a su novio, Rober.

Alba, que participó en Mujeres y hombres y viceversa, es la prima del famoso exfutbolista Iker Casillas y fue pareja del actor Jesús Castro, con el que rompió en septiembre de 2021.

Según explicó ella misma en su momento, la ruptura no se debió a terceras personas, sino al hecho de mantener una relación a distancia y al carácter fuerte y difícil de ambos.

En su etapa televisiva, la nueva participante de La isla de las tentaciones no tuvo un paso muy bueno por MyHyV. No conseguía ser ella misma y el clima en el que se encontraba no era el que ella deseaba, por lo que tras una reunión con el programa decidió abandonar: "Estoy como ausente, no consigo ser yo al cien por cien y estoy agobiada", declaraba Alba Casillas en aquel entonces.