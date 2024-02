Alba Carrillo rememora en 'Bake Off' su 'affair' con Jorge Pérez: "Siempre hay algún alma caritativa con una cámara que te la lía"

Alba Carrillo siempre ha dejado claro que a ella lo que más le gusta es trabajar en televisión, por ello, no es de extrañar que a cada programa al que acude intente siempre convertirse en el centro de atención. Gracias a su desparpajo delante de las cámaras y su humor sarcástico, la actual colaboradora de Mañaneros ha sabido ganarse un séquito de fans.

Así, la madrileña se ha convertido en una de las favoritas de Bake Off, el concurso de pastelería de Televisión Española. Cada semana, la modelo, junto al resto de sus compañeros, se enfrenta al duro reto de preparar todo tipo de pasteles y dulces. Aunque no solo cocinan.

Entre los fogones, también hay tiempo de hablar de algunas de sus anécdotas más divertidas y conocidas. Y prueba de ello fue el último programa, cuando comenzó a bromear con la jueza Eva Arguiñano, a la que no duda en llamar "suegri".

Por ello, cuando la pastelera le preguntó si a ella le gusta la fiesta, Carillo no dudó en negarlo: "No, no soy muy fiestera, pero cuando salgo lo doy todo. Eso es verdad". Unas palabras que a Terelu Campos, quien fuera su compañera en Sálvame, le sorprendieron especialmente: "No, no, cuando sales la lías parda". Ante esto, Alba no pudo negarlo y comenzó a explicar cómo fue su última "gran fiesta", la cena de Mediaset.

"Tuve una muy mala experiencia en una fiesta de empresa. Siempre hay algún alma caritativa que tiene una cámara y te mete en un lío que no veas. No, es que te pones a bailar con gente, venga, tal... Y, de noche, todos los gatos son pardos", explicó Alba Carrillo, recordando su affair con Jorge Pérez, colaborador de Telecinco, tras el cual fue despedida del grupo de comunicación.

Una noche de pasión que Alba Carrillo nunca olvidará, aunque el ex guardia civil negó la mayor porque está casado y esto provocó semanas de revuelo en la cadena. "Como dice María Félix, que me encanta, 'usted niegue que ha ido a la fiesta, aunque le pillen con confeti en los calzones'. Pues así fue", añadió la televisiva.