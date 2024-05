Alaska desvela en 'El Hormiguero' qué enfermedad le surgió de un día para otro: "Me afectó a la voz"

El Hormiguero concluyó la semana con la visita de Alaska, que acudió al programa para hablar de su faceta de actriz de doblaje. La artista acaba de prestar su voz al personaje de Jinx en la película de animación Garfield, que se estrenó en España en cines el 1 de mayo, antes que en Estados Unidos.

"Jinx es una gata que ha tenido sus problemas y lo basa todo en la venganza, mala decisión por su parte. En esta película se explica el inicio de Garfield, se explica de dónde viene, como acaba viviendo con Jon y sus asuntos familiares", comentó la invitada sobre su personaje en el filme.

"Curiosamente, los gatos me vuelven loca, pero soy alérgica. Todo empezó cuando tenía siete animales en casa y fue de un día para otro, tuve una rinitis brutal durante años que me afectó a la voz", recordó la cantante.

Además, la artista comentó que había ido a Atenas hacía poco y "como ya he ido varias veces y he visto todo, me sé las vitrinas de los museos, me dediqué a hacer fotos a gatos, fue mi arqueología particular".

"Me han dicho que tienes una nueva pasión, las pelucas", comentó el presentador. Alaska le contestó que "es que soy rubia con el pelo rizado, y me gustaría ser morena con el pelo liso".

El conductor del programa de Antena 3 también le hizo entrega a la cantante de su tarjeta de invitada Infinity para celebrar las 20 visitas a El Hormiguero, entregándole también un reloj como recuerdo.

"Mario Vaquerizo y tú vais a cumplir 25 años de relación, ¿nos puedes dar algún secreto?", le dijo Motos. "Nosotros tenemos la suerte de ser muy distintos a la hora de afrontar un conflicto", contestó Alaska.

"Mario lo suelta todo de golpe, te lo repite varias veces y al momento se queda tan a gusto. Yo, sin embargo, sé que después de un conflicto tengo cuatro días por delante de enfado", señaló la artista.

El valenciano también destacó que la cantante se había ido a Benidorm hacía poco con su marido y su madre: "¿Eres capaz de seguirles el ritmo?", le preguntó el conductor del programa.

A lo que su invitada le contestó que: "No. La genética a veces se equivoca, yo creo que Mario es, en realidad, hijo de mi madre. No hay nada que se les ponga por delante, les encanta la vida, la gente, no parar. Yo soy mucho más tranquila".

Por último, Motos destacó que Gardfield era la sexta película en la que la cantante participaba como actriz de doblaje: "En 1980 te doblaste a ti misma en Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón. ¿Cómo ha evolucionado el mundo del doblaje desde entonces?".

"Ha cambiado por completo. Entonces no existía el mundo digital, se tenían que poner todos los actores de doblaje en un corrillo y encajar cada uno su texto. Descubrí entonces que me gustaba mucho el mundo del doblaje", comentó Alaska.

Y concluyó diciendo que "mucha gente piensa que es una pena que tengamos aquí en España las películas dobladas, pero yo creo que es una suerte y que es un subgénero en sí mismo que nos enriquece".