La faceta musical de Suko, el espía tecnológico de 'El Hormiguero' con su banda 'The Buyakers'

Sergio González, más conocido como Suko, es el espía tecnológico de El Hormiguero y el encargado de alertas de los fraudes que existen por redes, por mail o llamadas. Pablo Motos acude a él para poner en guardia a sus invitados y a sus espectadores, ya que el de Puertollano tiene contacto con muchas empresas de antivirus, especializadas en tecnología o en ciberestafas que le avisan para que informe a la audiencia del programa de Antena 3.

Además, otra de las funciones de Suko en El Hormiguero es la de guionista, prepara las escaletas de cada día, sabe qué invitados van a ir cada semana para ver qué colaborador pega mejor con cada uno, gestiona con Motos los tiempos del programa…

La música: otra de sus grandes pasiones

Otra de las pasiones de Suko es la música, por eso tiene un grupo de rock&roll llamado The Buyakers junto a Víctor Mohedano, vecino de su localidad, Puertollano.

En 2015 sacaron su primer disco, que se convirtió en uno de los más escuchados aquel año, apareciendo en rankings de música de prensa especializada musical y ganando el concurso internacional del Viña Rock.

Sergio González, Suko, con The Buyakers. Suko

En enero de este año presentaron el adelanto de su quinto disco, Sube el pan, y poco a poco van publicando temas del álbum y sus videoclips, como el último, La magia del rock&roll.

"Para nosotros es una de las canciones más personales que hemos hecho y verás que tanto el vídeo como la letra tiene mucho de Buyakers, pero también de la persona que lo escucha, porque todos hemos escuchado alguna vez una canción que nos hizo pensar que la música sería algo muy importante en nuestras vidas", comentan desde la banda.

¿Cómo surgió 'The Buyakers'?

"Soy músico de toda la vida, me encanta la música. En 2003, con 18 años, me fui a Estados Unidos con una beca que me habían dado para ir allí durante tres veranos", comenta Suko.

El espía tecnológico de El Hormiguero recuerda que en el avión que le llevaba a Estados Unidos conoció a una persona que era de su pueblo, pero que no había visto nunca.

Ese era Víctor Mohedano, que también iba becado para estudiar y llevaba una guitarra. Gracias a las horas de trayecto se bajaron del avión siendo súper amigos.

Suko compró una guitarra de segunda mano y se dedicaron durante todo ese viaje a ir tocando por los bares donde organizaban micros abiertos e iban intentando hacer una mezcla de canciones que fuesen famosas en España, pero también conocidas a nivel internacional.

Tocában un tema de Bob Dylan, y el siguiente era uno de Celtas Cortos, Fito o Revólver. A la vuelta a España, unos años más tarde, formaron la banda completa The Buyakers.

Han tocado en un montón de festivales y, por su décimo aniversario, hicieron un concierto con la Orquesta Sinfónica que se publicó en CD más DVD y, durante la pandemia, lo subieron a YouTube para que la gente viese el concierto sinfónico.