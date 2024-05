Omar Montes, en 'El Hormiguero': "Madrugar y bailar siempre se me han dado mal"

Omar Montes fue el invitado del miércoles en El Hormiguero, que le presentó a Pablo Motos los tres nuevos temas con los que triunfa en este momento.

Se trata de su último single, La sevillana; el tema El conjuntito; junto a El Bobe; y Yo lo soñé, de Saiko; en el que participa también el cantante madrileño.

"Para que no se diga, has venido como invitado el Día del Trabajador", le dijo el presentador nada más sentarse en la mesa del programa. El madrileño le contestó: "Es que soy el tío más trabajador del universo".

El valenciano puso algunos segundos del videoclip de La sevillana: "No sabes bailar sevillanas porque pareces de escayola bailándolas", le dijo Motos.

"Tengo muchos talentos, pero madrugar y bailar siempre se me han dado mal. Cuando me levanto pronto me pongo malo, por eso no he decidido no madrugar más, por salud", señaló el cantante.

Y recordó que "Pablo es el único que me ha hecho madrugar en el último año. Fue para entrenar juntos y quedamos a las nueve de la mañana".