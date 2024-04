'Y ahora Sonsoles' habla con la expareja de Edwin Arrieta, testigo clave del caso de Daniel Sancho: "Me dijo que me iba a matar"

Y ahora Sonsoles ha podido hablar con el testigo clave del caso de Daniel Sancho, un hombre venezolano que fue pareja de Edwin Arrieta y que ha mantenido su anonimato por seguridad.

El hombre ha contado que fue pareja del colombiano, y tuvieron una relación complicada marcada por las amenazas, el poder, el control y los problemas con las drogas.

El testigo protegido ha contado cómo se sentía en su relación con Arrieta: "Todo lo quería manipular por medio de la Policía, que eran amigos de él, y llegaban a amedrentarme por lo que yo decidiera y con lo que no estuviera de acuerdo".

Así, el hombre ha defendido que el médico tenía contactos poderosos: "Él me envía un grupo policial, yo fui detenido y los policías me indicaron que yo no podía volver a Venezuela porque tenía que quedarme con Edwin".

Asimismo, según defiende, le amenazaba: "Decía que si volvía para Venezuela, él tenía la dirección de mis familiares y me iba a matar y las cenizas se las iba a enviar a mis familiares".

"Hubo amenazas por teléfono, tuve que cambiar mi teléfono, donde un día llegué a tener más de 200 llamadas telefónicas", ha descrito el testigo. Además, Arrieta, presuntamente, le intentaba comprar: "Me ofrecía dinero en cantidades solo para que fuera a Colombia".

Cuando vio la noticia de su fallecimiento supuestamente a manos de Daniel Sancho, el venezolano pensó que no había sido "el único" en pasarlo mal en una relación con él.