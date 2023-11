'Y ahora Sonsoles' habla con la mujer que apareció en un hospital encadenada por el cuello: "Como pude me quité la soga y salí"

Una mujer de mediana edad aparecía en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro encadenada por el cuello y con lesiones en la cara. El presunto autor, que la había secuestrado y agredido, ya estuvo en la cárcel por secuestrar y abusar sexualmente de una niña en 2015.

Se trataba de la expareja de su prima, acusada de malos tratos. El hombre la golpeó hasta dejarla inconsciente, y cuando despertó estaba con una cadena alrededor del cuello y el agresor tirando para asfixiarla. No obstante, conseguía escapar, pero el agresor fue detenido, aunque después de pasar a disposición judicial, fue puesto en libertad.

Y ahora Sonsoles ha podido hablar con la víctima, Carmen. En el físico de la mujer se han visto los golpes que ha recibido, y ha relatado lo que ocurrió: al acompañarla al hospital, donde estaba ingresada su pareja, el hombre le puso la excusa de pasar por su casa antes porque "se le había olvidado una cosa".

La mujer secuestrada, con las cadenas al cuello. POLICÍA NACIONAL

Cuando ella le acompañó dentro, le hizo subir a por la ropa de su prima, "la que se había marchado por malos tratos". "Arriba me pegó el primer puñetazo, me tiró al suelo, me puso la soga y me dijo que yo tenía que ser para él, que había estado detrás de mí toda la vida", ha relatado con dificultad.

"Pedí socorro varias veces y me pidió que no gritara y me insultó", ha explicado, con la voz quebrada. Además, el agresor le avisó de que iba a violarla aquella noche.

En cuanto a cómo se escapó, Carmen lo ideó cuando el agresor se marchó: "Como pude me quité la soga, abrí la ventana y salí". "Él me vio y empezó a pegarme", ha contado la víctima.

No obstante, consiguió escapar gracias a una visita inesperada que tuvo el hombre a su casa. "Me dijo que si yo no iba a ser para él, no iba a ser para nadie, y que me iba a matar", ha dicho, entre lágrimas.