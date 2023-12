Agreden a un equipo de 'Espejo Público' e intentan robarles mientras se resguardaban del frío en una boca de metro de Madrid

El trabajo de los reporteros, siempre al pie de la noticia, supone, en algunas ocasiones, correr riesgos. Así, el pasado miércoles, un equipo de Espejo Público, que ha sufrido un intento de robo por parte de un joven.

Todo sucedió cuando el equipo estaba informando de las devoluciones de los regalos de Papá Noel en la céntrica calle Preciados de Madrid. Desde primera hora, el matinal realizó varias conexiones con ellos y, entre dos de ellas, se aproximaron a una boca de metro para evitar el frío.

Allí, las periodistas fueron increpadas por un hombre que insistió en varias ocasiones en que las profesionales le mostrasen su documentación. Ambas se negaron porque, como explicó la periodista Marta Manzano, "eso le corresponde a la Policía".

La periodista trató de buscar ayuda en algún otro ciudadanos cuando, de pronto, al girarse, se encontró al joven rebuscando entre las pertenencias de su compañera. Le llamaron la atención y, finalmente, Marta se encaró con el ladrón: "¿Qué haces? Te estamos grabando".

"No nos lo esperábamos, para nada", confesó la periodista, todavía nerviosa, que, además, señaló que, pese a haber varias personas en la calle, "nadie estaba haciendo nada" por ayudarlas. El hombre arrojó varios objetos de valor del equipo de Antena 3: "Fui hacia él y me empujó. Realmente, no sabía lo que me podía hacer y pensé en mantener la calma".

Finalmente, Marta Manzano ha querido advertir a los ciudadanos: "La gente que acuda al centro estos días, que tenga mucho cuidado porque este tipo de cosas también les pueden ocurrir a ellos".