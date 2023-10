TardeAR ha añadido más información sobre el caso de la mujer que ha denunciado al actor Juanjo Ballesta de agresión sexual. Después de haber informado de la noticia en exclusiva, el programa ha podido hablar con la propia denunciante y con abogada del intérprete.

En el caso de la presunta víctima, la mujer de 47 años ha contado: "Un día en el parque en Parla, apareció Juanjo ballesta. Esa noche, me hizo una agresión sexual en la calle antes de subir a casa de su amigo, en el suelo".

"Cogió su mano y me hizo daño en mis partes íntimas, y abusó de mí en la calle", ha detallado la mujer. Por otro lado, la denunciante ha explicado que le hizo sacar dinero del cajero para comprar droga.

"Juanjo al día siguiente tenía una cita muy importante en la tele, y necesitaba heroína para ir calmado", ha explicado la mujer, según escuchó. Además, ha explicado que conoce al actor de Parla, pero no es su amigo, algo que sí aseguró cuando puso la denuncia.

La denunciante está diagnosticada con esquizofrenia paranoide, pero está completamente estable. Por esta enfermedad, la víctima tiene miedo de que no se crea su relato. "Siempre he admirado a este chico, y no doy crédito a lo que me ha hecho", le decía a la entrevistadora.

La abogada de Ballesta asegura que la denunciante se contradice

El programa de Telecinco ha hablado también con la letrada del actor, Beatriz Uriarte, quien ha dado detalles de su defensa: "Es una acusación muy grave y quiero pedir las máximas cautelas. Hay que proteger a la víctima, yo también lo voy a hacer, pero siempre hay que mantener la presunción de inocencia", ha introducido la abogada.

Además, la jurista ha señalado que la denunciante se ha contradicho en cuanto a lo que dijo en su denuncia y lo que ha asegurado para el programa de Telecinco. "Todas las contradicciones se tienen que hacer valer en un juzgado".

"Mi representado me ha trasladado que a esta señora no la conoce, y esta señora dice que son amigos de la infancia, cuando le saca once años", ha explicado. "En su infancia no podían ser amigos porque él no había nacido", ha insistido.

"Esta señora tampoco es vecina, porque vivir en Madrid no significa ser vecina de una persona", ha añadido. Declararán ambos en los próximos días, según ha informado Beatriz Uriarte.

Sobre la presunta víctima, la letrada ha explicado: "Yo voy a respetar a esta persona, y aunque tenga un trastorno no significa que sea más o menos creíble, pero lo tenga o no, la acusación es muy grave y tiene que pasar todos los filtros en un juzgado para que esto tenga que continuar".