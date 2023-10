Fue el 12 de septiembre cuando Isa Balado vivió un terrible momento en televisión durante una conexión en directo con En boca de todos. La reportera fue víctima de un delito que la cámara grabó, pues un hombre se acercó y le la agredió sexualmente. Ahora, casi un mes después, la periodista ha regresado a sus redes sociales para agradecer todo el cariño que ha recibido de la gente.

La joven estaba informando sobre un robo en local de Madrid cuando un ciudadano le tocó el trasero mientras ella trabajaba. Al denunciar lo sucedido y pedirle al hombre que la dejase "hacer su trabajo", él le tocó el pelo. El agresor fue detenido por la Policía Nacional y, finalmente, puesto en libertad sin ninguna medida cautelar, aunque la Fiscalía pedía una orden de alejamiento y una prohibición de comunicarse con la víctima.

Entonces, las autoridades no solo actuaron de inmediato, sino que también la opinión pública comenzó a mostrar su absoluta repulsa a lo sucedido y su apoyo a Isa Balado. Empezando por Nacho Abad y el resto de compañeros presentes en el plató de En boca de todos y siguiendo por el resto de programas de Mediaset, así como la prensa nacional e internacional.

Y eso también le llegó a la propia reportera, que desde entonces se ha mantenido más alejada del foco público. Sin embargo, este lunes ha regresado a su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a todos los que la han ayudado.

"Se me ha hecho más difícil de lo que creía volver hasta aquí y todavía se me pone un nudito en la garganta", comenzó escribiendo en un post en el que compartió dos dibujos que le habían hecho "Pero me parecía injusto seguir adelante pasando por alto tantos mensajes bonitos".

"No sé cómo estar a la altura de la avalancha de cariño y apoyo que me ha llegado… Me habéis dejado sin palabras y con la lagrimita siempre en cola de reproducción", añadió. "Es muy fuerte todo. En fin, que gracias infinitas".