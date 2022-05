El porno en TikTok: la mitad de los adolescentes se inspiran en este tipo de apps para su educación sexual

©[Tom And Steve] via GettyImages.com

Los menores están pegados a una pantalla durante cuatro horas diarias, ya sea en plataformas de vídeo, redes sociales o apps de comunicación. Según el estudio anual de Qustodio 'Del cambio a la adaptación: viviendo y aprendiendo en un mundo digital', las redes más usadas durante 2021 por los adolescentes españoles fueron:

Tiktok: 80 minutos al día.

Instagram: 54 minutos al día.

Snapchat: 24 minutos al día.

Twitter: 11 minutos al día.

Pinterest: 9 minutos al día.

Dentro de este tiempo, algunos niños y niñas también visualizan pornografía. El primer acceso se establece mediante procesos de socialización, cine o televisión, pero, ¿a qué edades empiezan a visualizar estos contenidos?

La Vanguardia afirma que “según datos recientes de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), los menores comienzan a consumir pornografía entre los 8 y los 12 años, siendo el consumo constante entre los 13 y 17 años”.

El informe '(Des)información sexual: pornografía y adolescencia' indica que "las páginas web son la principal fuente de consumo, siendo las más populares aquellas de libre acceso. El uso de las redes sociales y grupos de mensajería se utilizan más para prácticas sexuales, como el intercambio de contenido sexual y/o pornográfico".

El mismo informe señala que la falta de información y de acceso a una educación sexual de calidad provoca que los menores consideren que la pornografía es el único recurso para aprender sobre sexo.

Se puede acceder a contenidos pornográficos de manera indirecta desde TikTok

TikTok es una plataforma líder en vídeos de formato corto. Sus objetivos son el entretenimiento, inspirar creatividad y ser un espacio seguro donde los usuarios puedan expresarse libremente. Actualmente, la app cuenta con más de mil millones de personas mensuales activas a nivel internacional.

Sus Normas de la Comunidad incluyen el apartado ‘Desnudos y actividades sexuales entre adultos’, donde queda por escrito que no se permiten desnudos, pornografía ni contenido sexualmente explícito. También está prohibido el contenido relacionado con actos sexuales no consentidos, el intercambio de imágenes íntimas no consentidas y el acercamiento sexual entre adultos.

En las redes sociales se crean diversos hashtags que promocionan contenidos y promueven iniciativas, sin embargo, determinadas publicaciones a veces no son inofensivas.

El perfil @youtube__naranja de TikTok ofrece trailers de vídeos para adultos que están destinados para los menores.

Esta cuenta se encarga de subir resúmenes donde se puede visualizar una parte del contenido, además, en comentarios ponen el nombre del vídeo, la duración y los nombres de las actrices para que los usuarios puedan encontrarlo en Internet.

Así frena TikTok las cuentas que incumplen las normas

La plataforma cuenta con un equipo de moderación compuesto por un equipo humano y herramientas tecnológicas para garantizar el cumplimiento de las Normas de la Comunidad.

En el último Informe de Cumplimiento de las Normas de la Comunidad, correspondiente al cuarto trimestre de 2021, TikTok anunció que había eliminado un total de 85.794.222 vídeos por infringir las normas, además, durante este periodo, se borraron 15.383.165 cuentas por pertenecer a menores de trece años.

TikTok no verifica las edades de sus usuarios

Javier Prenafeta (abogado en 451.legal) afirma para 20Bits que “para registrarse en TikTok, confirme a las condiciones del servicio, debes tener al menos trece años, lo cual es conforme con la legislación sobre protección de datos, pero claro, tampoco hay una verificación de edad que sería lo deseable. No existe porque realmente no se obliga a verificar eso, así que se acepta lo que el usuario declara”.

Prenafeta añade que “el control es muy complicado, ya que exigiría a TikTok adaptar algún sistema efectivo que detectara esos contenidos, así que solo puede actuar en caso de denuncia, es decir, deben retirarlo y aplicar las medidas contra el usuario que corresponda”.

Mientras tanto, la app incluye controles parentales que vigilan el tiempo de uso, los mensajes directos y la restricción de contenidos no apropiados. El abogado concluye que “habría que ver qué criterios se tienen en cuenta para clasificar eso, si es por un etiquetado del usuario o porque hacen algún tipo de supervisión”.

Los padres pueden controlar la actividad de sus hijos en TikTok

TikTok ofrece la ‘Guía de TikTok para padres y madres: crear, aprender, disfrutar y divertirse’ para promover el uso responsable de la plataforma. Los padres pueden enlazar sus cuentas con las de sus hijos para gestionar y establecer controles, de esta manera, los menores pueden disfrutar de una experiencia más segura en la aplicación.

La sincronización familiar establece los siguientes controles:

Búsqueda : Los adultos deciden si los adolescentes pueden buscar contenido, usuarios, hashtags o sonidos.

: Los adultos deciden si los adolescentes pueden buscar contenido, usuarios, hashtags o sonidos. Gestión de tiempo en pantalla : Establecer un tiempo de visualización.

: Establecer un tiempo de visualización. Modo restringido : Este modo limita los contenidos que puedan no ser apropiados.

: Este modo limita los contenidos que puedan no ser apropiados. Comentarios : Los padres deciden quién puede comentar en los vídeos de sus hijos (todos, solo amigos o nadie).

: Los padres deciden quién puede comentar en los vídeos de sus hijos (todos, solo amigos o nadie). Administrar los ajustes de privacidad y seguridad .

. Visibilidad : Elegir si la cuenta del menor es privada o pública.

: Elegir si la cuenta del menor es privada o pública. Mensajes directos: Restringir quién puede mandarle mensajes directos a sus hijos o, directamente, inhabilitar a mensajería directa por completo.

