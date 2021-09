¿Cómo puede ser capaz TikTok de ofrecer contenido pornográfico y vídeos de drogas a menores de edad? Así funciona su algoritmo

Un usuario de 13 se registró en la aplicación y empezó a buscar ‘OnlyFans’ en la barra de navegación con el fin de ver contenido para adultos. Los algoritmos de las redes sociales no nos engañan, así pues, a medida que el joven se iba a deslizando por los vídeos que aparecían el feed de ‘Para ti’, las recomendaciones empezaban a llenarse de vídeos pornográficos a pesar de ya no estaba buscando ese tipo de formato.

No te asustes, no se trata de un caso real, dicha cuenta es automatizada y fue creada por The Wall Street Journal para comprender lo que TikTok enseña a los usuarios más jóvenes. Tras realizar un análisis de los vídeos que se ofrecían, se averiguó a través de los algoritmos que pueden aparecer de manera fácil contenidos pornográficos, drogas, alcohol o trastornos alimentarios. Por consiguiente, Journal empezó a denunciar a este tipo de multimedia para restringir su distribución.

La aplicación no diferencia entre vídeos para adultos y menores, sin embargo, TikTok quiere crear una herramienta que filtre el contenido para los jóvenes. Según los términos de servicio, los usuarios deben tener al menos trece años y necesitan el consentimiento de sus padres para abrir una cuenta en la app.

¿Cómo nos aparece este tipo de contenido?

En verdad, TikTok solo necesita una información importante para descubrir lo que quiere un usuario: la cantidad de tiempo que demora en una parte del contenido. A través de esta señal, la aplicación puede conocer tus intereses para ofrecerte un feed personalizado.

Otro ejemplo : Un bot fue programado para detenerse en vídeos con hashtags relacionados con drogas. En un primer momento se centró en una grabación de un joven que iba en busca de marihuana en mitad de un bosque, al día siguiente, empezaron a aparecer vídeos de pasteles elaborados con este tipo de droga. Finalmente, el feed estaba lleno de contenido inapropiado que puede llegar a perjudicar a los menores de edad.

Es importante destacar que si los usuarios se encuentran con algo que no quieren ver, pueden seleccionar ‘No interesado’ para evitar cualquier tipo de contenido.

